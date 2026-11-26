Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo xã Yên Bình, Tuấn Sơn và đại diện cử tri 2 xã.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Tuấn Sơn

Tại hội nghị, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin tới cử tri kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, sau 27 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết; tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ; cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật khác, làm cơ sở cho các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri

Cử tri xã Yên Bình phát biểu tại hội nghị

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, cử tri hai xã đã phản ánh, kiến nghị một số vấn đề xuất phát từ thực tiễn đời sống. Trong đó, tập trung vào việc nâng cấp, sửa chữa một số tuyến đường giao thông đã xuống cấp; đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp; quan tâm chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn; tăng cường các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, nhất là tội phạm trên không gian mạng.

Cử tri xã Tuấn Sơn phát biểu ý kiến tại hội nghị

Các cử tri cũng kiến nghị khắc phục sửa chữa, hệ thống mương nước xả thải tại một số điểm; hỗ trợ kinh phí để tu sửa, nâng cấp nhà văn hóa thôn bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt cộng đồng; xem xét hỗ trợ một số hộ dân có diện tích hoa màu bị ảnh hưởng do mưa bão…

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị

Sau khi lắng nghe các ý kiến, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh và các sở, ngành đã tiếp thu, trao đổi, giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền.

Đại biểu Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri xã Tuấn Sơn

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, xây dựng và những kiến nghị xác đáng, sát với đời sống thực tiễn của cử tri 2 xã. Đồng chí khẳng định: Các ý kiến không chỉ phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân mà còn là cơ sở quan trọng để cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, kịp thời có giải pháp tháo gỡ.

Bên cạnh việc thông tin, làm rõ thêm một số nội dung, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã và các sở, ngành quan tâm rà soát, xem xét, giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Đồng thời mong muốn cử tri tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao tặng quà cho lãnh đạo xã Yên Bình

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao tặng quà cho lãnh đạo xã Tuấn Sơn

Nhân dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tặng các phần quà cho 2 xã Yên Bình, Tuấn Sơn.