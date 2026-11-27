Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Xuân Trường.

Tại hội nghị tiếp xúc, đồng chí Sầm Minh Hồ, Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin đến cử tri những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Sau 27 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng lớn chương trình đề ra, xem xét, thông qua 38 luật, 18 nghị quyết; cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật và tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn.

Các luật, nghị quyết được thông qua tập trung hoàn thiện thể chế trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, tài chính, đất đai, đầu tư, y tế, giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội, chuyển đổi số, quốc phòng, an ninh và tư pháp. Trong đó, nhiều chính sách mới hướng tới tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp, các đại biểu tích cực tham gia thảo luận tại tổ và hội trường, đóng góp 37 lượt ý kiến và 4 ý kiến gửi thư ký tổ, tập trung vào các dự án luật, nghị quyết và những vấn đề kinh tế - xã hội. Nhiều kiến nghị xuất phát từ thực tiễn địa phương miền núi, biên giới, nhất là cơ chế tạo quỹ đất sạch tại khu kinh tế cửa khẩu, phát triển hạ tầng, logistics, tháo gỡ khó khăn trong thủ tục đầu tư và bảo đảm nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Cử tri xã Xuân Trường phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, có 13 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri, tập trung vào một số vấn đề: Hoàn thiện chế độ, chính sách tiền lương và phụ cấp đối với đội ngũ viên chức, có cơ chế phù hợp về xếp ngạch, phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với giám đốc, phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã, bảo đảm tương xứng với chức trách, nhiệm vụ và trách nhiệm quản lý được giao. Sớm cụ thể hóa quy trình làm việc, cơ chế phối hợp giữa MTTQ cấp xã với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội sau bàn giao nhiệm vụ; ban hành hướng dẫn nghiệp vụ công tác tham mưu, thông tin báo cáo, hoạt động của Ban công tác Mặt trận xóm; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp với thực tiễn cơ sở. Các cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, quản lý, lưu trữ hồ sơ mật; quy trình kiểm tra, quét an ninh đối với máy tính sử dụng để soạn thảo, lưu trữ tài liệu mật tại cấp xã, bảo đảm vừa thực hiện đúng quy định pháp luật, vừa phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở.

Đề nghị quan tâm bố trí biên chế phù hợp cho lĩnh vực văn hóa - xã hội cấp xã; xây dựng cơ chế, chính sách phụ cấp đối với cán bộ quản lý giáo dục sau sắp xếp trường học, bảo đảm quyền lợi chính đáng của cán bộ quản lý, giáo viên sau sáp nhập. Xem xét cơ chế bảo lưu phụ cấp chức vụ phù hợp; tạo điều kiện để cán bộ quản lý có nguyện vọng trở lại làm giáo viên hoặc chuyển công tác gần nơi cư trú, phù hợp với chuyên môn và nhu cầu vị trí việc làm.

Các ý kiến cũng đề nghị rà soát các chỉ tiêu giảm nghèo tại vùng khó khăn; có chính sách đối với các chức danh bán chuyên trách; hỗ trợ cây, con giống, tập huấn khoa học kỹ thuật, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất. Quan tâm bảo đảm quyền lợi bảo hiểm y tế cho người dân, đóng bảo hiểm cho nhân viên y tế thôn, bản; hỗ trợ khắc phục các vùng lõm sóng viễn thông tại xóm. Cùng với đó, tăng cường đầu tư các dự án khắc phục hậu quả thiên tai, ưu tiên những khu vực xung yếu, tái định cư vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Thay mặt đoàn, đồng chí Đoàn Thị Lê An, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ghi nhận và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; giải đáp một số kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, gửi cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.