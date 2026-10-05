Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Tủa Sín Chải

Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri xã Tủa Sín Chải.

Cử tri dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin tới cử tri thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; báo cáo khái quát hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau Kỳ họp thứ nhất đến trước Kỳ họp thứ 2.

Theo đó, dự kiến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, khai mạc vào sáng ngày 17/10/2026, kết thúc vào ngày 20/11/2026, được tổ chức thành 2 đợt. Nội dung Kỳ họp thứ 2 sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách, pháp luật và đồng thời xem xét toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách và công tác giám sát của Quốc hội.

Cử tri xã Tủa Sín Chải phát biểu ý kiến.

Tại hội nghị, cử tri xã Tủa Sín Chải đề nghị các cấp, ngành quan tâm nâng mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở bản, phù hợp với khối lượng công việc và trách nhiệm được giao; sớm có phương án di dời các hộ dân ở bản Làng Mô đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi ở mới an toàn, ổn định cuộc sống; quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư, nâng cấp các tuyến đường vào bản, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản, phục vụ phát triển sản xuất; đẩy nhanh tiến độ xác định, giải quyết ranh giới giữa các bản sau khi tổ chức lại, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, bảo vệ rừng; nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa các bản, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tổ chức các hoạt động cộng đồng sau sáp nhập...

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được cấp ủy, chính quyền xã và Đoàn ĐBQH tỉnh lắng nghe, trao đổi, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền. Những ý kiến, kiến nghị từ thực tiễn cơ sở được Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Đây cũng là cơ sở để Đoàn ĐBQH tỉnh đề xuất, kiến nghị trong quá trình tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.