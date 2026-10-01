Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Thanh Long trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Thanh Long của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tại hội nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh quý II/2026; các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ đầu năm đến nay; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội. Theo đó, Kỳ họp sẽ khai mạc ngày 17/10 và bế mạc ngày 20/11/2026, được tổ chức thành 2 đợt. Dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết; cho ý kiến lần đầu với 2 dự án luật liên quan đến nhiều nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Cử tri xã Thanh Long kiến nghị: Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan sớm hoàn thiện việc kết nối, đồng bộ hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai từ Cổng Dịch vụ công quốc gia về Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ. Yêu cầu các đơn vị liên quan sớm khắc phục triệt để lỗi kết nối tra cứu thông tin dân cư trên hệ thống đăng ký hộ kinh doanh, đồng thời bảo đảm dữ liệu đất đai được cập nhật đầy đủ, thống nhất để phục vụ hiệu quả công tác theo dõi, quản lý và tổng hợp số liệu.

Đề nghị cơ quan Thuế phối hợp với UBND xã hướng dẫn công khai rõ ràng các loại giấy tờ ngay từ khâu tiếp nhận, tránh tình trạng chuyển hồ sơ sang Thuế mới phát sinh. Các cấp có thẩm quyền sớm ban hành văn bản hướng dẫn đồng bộ, cụ thể về tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động, chế độ, chính sách đối với các hội quần chúng cấp xã. Quan tâm bố trí kinh phí và nguồn lực cần thiết phù hợp với điều kiện thực tế của cấp xã, tạo điều kiện thuận lợi để các hội hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhà nước quan tâm đầu tư làm mới tuyến đường nội đồng tại xóm Thanh Chung để tạo thuận lợi cho nhân dân lao động sản xuất; tiếp tục quan tâm hỗ trợ hội viên Hội Cựu chiến binh hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế. Tiếp tục đầu tư máy tính để thuận lợi trong công tác khám, chữa bệnh tại Trạm Y tế xã Thanh Long. Tuyển giáo viên, đầu tư trang thiết bị cho phòng học bộ môn nhất là môn Tếng Anh, môn Tin học. Cần có phương án bố trí sắp xếp nhân viên hỗ trợ trong nhà trường như: kế toán, văn thư, thư viện tại Trường Tiểu học và THCS Thanh Long.

Đoàn ĐBQH tỉnh, các sở, ngành và lãnh đạo xã Thanh Long tiếp thu, trả lời, giải trình những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri vượt thẩm quyền, đoàn đại biểu tổng hợp đầy đủ để trình các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Thanh Long.

Nhân dịp này. Đoàn ĐBQH tỉnh tặng 27 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Thanh Long.