Quang cảnh hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Cà Thị Thắm đã thông tin nhanh tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Sau 27 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, với cường độ cao, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đạt nhiều kết quả nổi bật, vượt mức đề ra so với chương trình thông qua tại đầu kỳ họp.

Đồng chí Cà Thị Thắm - ĐBQH khóa XVI thông tin nội dung Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI tới cử tri.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết (trong đó có 05 nghị quyết quy phạm pháp luật, 12 nghị quyết về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, công tác nhân sự, giám sát và quyết định vấn đề quan trọng và 1 nghị quyết kỳ họp); tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ; đồng thời cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật khác làm cơ sở để các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ ba. Bên cạnh đó, Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin tới cử tri tình hình hoạt động của Đoàn tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Tả Lèng phát biểu ý kiến.

Cử tri xã Tả Lèng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét bổ sung kinh phí hỗ trợ cho tỉnh Lai Châu trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc CT.13 Bảo Hà - Lai Châu; sớm có cơ chế phụ cấp hoặc hỗ trợ phù hợp đối với viên chức cấp xã; hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính được điều động, luân chuyển công tác tại các xã vùng đặc biệt khó khăn.

Cử tri xã Tả Lèng phát biểu ý kiến.

Đồng chí Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng thời, trực tiếp trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp cao hơn, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp, chuyển Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.