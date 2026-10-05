Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Sì Lở Lầu

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị TXCT, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin đến cử tri thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, dự kiến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI khai mạc vào sáng ngày 17/10/2026, kết thúc vào ngày 20/11/2026, được tổ chức thành 2 đợt.

Đoàn ĐBQH tỉnh TXCT tại xã Dào San.

Đại biểu dự hội nghị TXCT.

Tại kỳ họp Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 44 dự án, cho ý kiến 1 dự án luật. Quốc hội sẽ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; xem xét tình hình ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027, kế hoạch đầu tư công năm 2027 và các nội dung tài chính, ngân sách khác. Một nội dung xuyên suốt được Quốc hội tiếp tục hoàn thiện tại Kỳ họp thứ 2 là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trọng tâm là phân định rõ hơn thẩm quyền giữa Trung ương và địa phương, giữa cấp tỉnh và cấp xã, nhất là trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp…

Đồng chí Triệu Kim Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri xã Sì Lở Lầu kiến nghị: xem xét bố trí kinh phí xây dựng đường tuần tra biên giới; mở đường xuống khu sản xuất thuộc bản Vàng Ma Chải, đổ đường bê tông từ khu vực nhóm 3 (bản Vàng Ma Chải) nối lên đường tỉnh 132; đầu tư nguồn nước ổn định cho người dân sinh hoạt; nghiên cứu việc tổ chức thi giấy phép lái xe máy tại xã; có chế độ đãi ngộ phù hợp với đội ngũ viên chức làm việc tại cấp xã, nhất là các xã biên giới; tăng phụ cấp cho các chi hội thôn bản và xem xét điều chỉnh mức phụ cấp đặc biệt đối với xã Sì Lở Lầu từ 50% lên 100% để góp phần bù đắp những khó khăn, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác, tăng khả năng thu hút, giữ chân nhân lực.

Cử tri xã Sì Lở Lầu kiến nghị tại buổi TXCT.

Đại diện chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan đã giải đáp trực tiếp các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị TXCT.

Đoàn ĐBQH tỉnh cũng làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm; với những ý kiến ngoài thẩm quyền, đoàn tiếp thu, tổng hợp để gửi đến cấp trên, trả lời cử tri trong thời gian tới.