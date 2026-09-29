Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Quang Thiện trước Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Bùi Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch tiếp xúc cử tri xã Quang Thiện.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại Hội nghị, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Bùi Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung chương trình, thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ nhất.

Đại diện cử tri xã Quang Thiện nêu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đại diện cử tri xã Quang Thiện đã kiến nghị một số nội dung liên quan đến các lĩnh vực nội vụ, giáo dục, y tế. Trong đó, các ý kiến tập trung đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những điểm nghẽn, bất cập, khó khăn từ thực tiễn triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 tại địa phương; việc biên soạn, phát hành và sử dụng sách giáo khoa hiện nay, đặc biệt tại cấp THCS; đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị với Trung ương, Bộ Y tế có những giải pháp chuyển đổi từ “khám phong trào theo đợt” sang mô hình quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử liên tục, định kỳ, gắn ngân sách với việc điều phối linh hoạt theo điều kiện thực tế của từng địa bàn cấp xã, để việc khám sức khỏe miễn phí định kỳ hằng năm cho người dân phải theo nhu cầu thực tế, đạt hiệu quả thực chất; đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo hướng: Tăng mức phụ cấp theo quy mô dân số, phù hợp với khối lượng công việc và bảo đảm cuộc sống, đồng thời xây dựng cơ chế ngân sách bảo đảm nguồn lực thực chất cho đội ngũ tự quản cấp cơ sở hoạt động hiệu quả; xem xét chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội cho đối tượng không chuyên trách ở thôn theo hướng giảm tỷ lệ cá nhân phải đóng hoặc tăng mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, giúp nâng cao thu nhập thực lĩnh cho cán bộ cơ sở, giúp họ yên tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Sở Y tế giải đáp, làm rõ các vấn đề cử tri đã nêu thuộc thẩm quyền.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo giải đáp, làm rõ các vấn đề cử tri đã nêu thuộc thẩm quyền.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã giải trình, làm rõ các vấn đề cử tri đã nêu thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức buổi tiếp xúc cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân; đồng thời ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các ý kiến hết sức tâm huyết, trách nhiệm, thiết thực của cử tri. Đồng chí cũng trao đổi, làm rõ thêm một số ý kiến xung quanh những vấn đề cử tri nêu.

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin về chương trình, nội dung Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm nhưng được tổ chức sớm hơn so với thông lệ, nhằm dành thời gian tập trung chỉ đạo những vấn đề quan trọng của đất nước và các địa phương, nhất là đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị năm 2026.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, Quốc hội sẽ làm việc cả ngày thứ bảy, chủ nhật để bảo đảm chương trình và rút ngắn thời gian kỳ họp. Đồng chí Mai Văn Tuất đánh giá cao các ý kiến phát biểu của cử tri tại hội nghị, cho rằng đây là những ý kiến xác đáng, trách nhiệm, cụ thể, phản ánh những vấn đề liên quan trực tiếp với đời sống nhân dân, cán bộ cơ sở và những khó khăn, bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tại địa phương.

Các ý kiến của cử tri tập trung vào ba nhóm vấn đề: công tác khám, chữa bệnh; giáo dục và đào tạo, nhất là Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và vấn đề sách giáo khoa; chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sau sắp xếp.

Liên quan đến chủ trương khám sức khỏe toàn dân, đồng chí Mai Văn Tuất đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đồng chí bí thư chi bộ, cán bộ thôn, tổ dân phố và các cấp, các ngành tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồng chí nhấn mạnh, quá trình triển khai cần vừa bảo đảm tiến độ, vừa bảo đảm chất lượng; không làm nhanh, làm vội mà ảnh hưởng đến chất lượng khám, chữa bệnh.

Qua thực tế triển khai, những nội dung làm tốt cần được kế thừa, phát huy; những khó khăn, bất cập phải kịp thời điều chỉnh, khắc phục, tạo sự đồng thuận của nhân dân, để việc khám chữa bệnh thật sự có ý nghĩa.

Về chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở, đồng chí Mai Văn Tuất cho biết, sau khi sắp xếp, quy mô thôn, tổ dân phố lớn hơn, số hộ, số khẩu nhiều hơn, khối lượng công việc và trách nhiệm của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận và cán bộ không chuyên trách cũng tăng lên. Tuy nhiên, đến nay chưa có quy định mới về điều chỉnh chế độ, chính sách đối với đội ngũ này. Việc có điều chỉnh, bổ sung hay không cần tiếp tục chờ quyết định của cấp có thẩm quyền.

Đối với mức đóng bảo hiểm xã hội của người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, đồng chí Mai Văn Tuất cho biết, tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua nhiều dự án luật và nghị quyết, trong đó có việc sửa đổi một số nội dung của Luật Bảo hiểm xã hội.

Với trách nhiệm của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các ý kiến của cử tri sẽ được tổng hợp, báo cáo Quốc hội xem xét. Trong đó có thể nghiên cứu điều chỉnh cơ cấu mức đóng theo hướng tăng phần ngân sách đóng, giảm phần người lao động đóng hoặc xem xét giảm tổng mức đóng.

Về Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa, đồng chí Mai Văn Tuất cho biết đây là vấn đề được các cấp, các ngành, các gia đình và toàn xã hội quan tâm. Những ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri về chương trình, sách giáo khoa đã được Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp nhận.

Đồng chí thông tin, ngày 21/9/2026, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa, rà soát chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, một số vấn đề trọng tâm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo và chuẩn bị phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Theo Thông báo số 494 ngày 22/9/2026 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp, năm học 2026-2027 là năm đầu tiên triển khai một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc theo tinh thần Nghị quyết 71. Tuy nhiên, khi bước vào năm học mới, một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa. Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các cấp, các ngành, trong đó Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chủ trì, khẩn trương bảo đảm sách giáo khoa phục vụ việc dạy và học…

Đồng chí Mai Văn Tuất cũng thông tin, việc rà soát chương trình được thực hiện theo hướng giảm tải, bảo đảm học sinh được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực cần thiết; chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến; bổ sung nội dung về các nhân vật lịch sử, tiền bối cách mạng, giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc; đồng thời rà soát các vấn đề về tác giả, chủ biên, bản quyền để hoàn thiện bộ sách giáo khoa theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình và yêu cầu thực hiện.

Đồng chí Mai Văn Tuất khẳng định, các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, báo cáo Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương theo thẩm quyền; qua đó tiếp tục phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân.