Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Pu Sam Cáp

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin khái quát hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau Kỳ họp thứ nhất đến trước Kỳ họp thứ 2. Đồng thời, thông báo tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, kỳ họp dự kiến khai mạc ngày 17/10/2026 và bế mạc ngày 20/11/2026, được tiến hành thành 2 đợt. Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua các dự án luật, nghị quyết. Đồng thời, xem xét, quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và một số nội dung quan trọng khác.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri xã Pu Sam Cáp.

Tại hội nghị, cử tri xã Pu Sam Cáp kiến nghị một số nội dung liên quan đến đầu tư hạ tầng, chế độ, chính sách như: quan tâm đầu tư, hoàn thiện các tuyến đường nội bản, đường nội đồng thi công dở dang trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính; xem xét chế độ phụ cấp đối với cán bộ thôn, bản sau sáp nhập do địa bàn rộng, dân số đông, khối lượng công việc tăng.

Đồng thời, đề nghị có giải pháp phù hợp đối với người không biết chữ có nhu cầu thi giấy phép lái xe; bổ sung kinh phí phục vụ chuyển đổi số, đầu tư nhà văn hóa. Cùng với đó, cử tri cũng nêu nguyện vọng mong muốn được bố trí nguồn vốn nâng cấp, cải tạo du lịch cộng đồng tại 2 bản: Nậm Béo, Hồ Sì Pán.

Cử tri ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Lãnh đạo xã Pu Sam Cáp giải đáp ý kiến cử tri.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền được đại diện chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trao đổi, giải đáp trực tiếp tại buổi tiếp xúc. Đối với những nội dung cử tri quan tâm cần thêm thông tin, Đoàn ĐBQH tỉnh trao đổi, làm rõ; đồng thời tiếp thu, tổng hợp các kiến nghị để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và thông tin đến cử tri.