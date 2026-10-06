Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Nậm Tăm

ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri xã Nậm Tăm.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin đến cử tri thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, dự kiến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI khai mạc vào sáng ngày 17/10/2026, kết thúc vào ngày 20/11/2026, được tổ chức thành 2 đợt. Tại kỳ họp Quốc hội sẽ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; xem xét tình hình ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027, kế hoạch đầu tư công năm 2027 và các nội dung tài chính, ngân sách khác.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, cử tri xã Nậm Tăm kiến nghị các nội dung như: nâng cấp trạm biến áp, hệ thống lưới điện, bảo đảm đủ công suất, cung cấp điện ổn định; đầu tư cơ sở hạ tầng, bổ sung trang thiết bị và điều kiện phục vụ công tác chuyên môn; đẩy nhanh tiến độ một số công trình giao thông trên địa bàn xã; đảm bảo đầy đủ các chế độ, chính sách đối với xã khi chuyển về địa bàn khó khăn, tạo điều kiện để địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ và bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, người dân theo quy định...

Cử tri ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, sát thực tế của cử tri xã Nậm Tăm. Các ý kiến thuộc thẩm quyền đã được trao đổi, giải đáp tại hội nghị. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri trong thời gian tới.