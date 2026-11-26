Quang cảnh hội nghị.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh điều hành hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Cà Thị Thắm - đại biểu Quốc hội khóa XVI của tỉnh thông tin nhanh tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Tại Kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết; tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ; đồng thời cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật khác. Bên cạnh đó Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin tới cử tri xã Nậm Mạ tình hình hoạt động của Đoàn tại kỳ họp vừa qua.

Đồng chí Cà Thị Thắm - đại biểu Quốc hội khóa XVI của tỉnh thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri xã Nậm Mạ kiến nghị: nhà nước quan tâm, sớm đầu tư xây dựng Trung tâm Hành chính mới của xã; đầu tư xây dựng nhà công vụ nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức công tác tại địa phương ổn định nơi ở, yên tâm công tác.

Đề nghị tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư mở mới, nâng cấp các tuyến đường nội đồng, đường giao thông vào khu sản xuất tại các bản Nậm Phìn, Nậm Ngá, Nậm Mạ, Căn Co, Nậm Kinh. Đồng thời, sớm bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế để duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình giao thông, giáo dục, thủy lợi, nước sinh hoạt, bảo đảm công năng và hiệu quả khai thác các công trình sau đầu tư, trong đó, quan tâm sửa chữa tuyến đường vào bản Lao Hu San hiện đã xuống cấp.

Sớm đầu tư, hoàn thiện các bến thuyền, bến đò và hệ thống đường kết nối đến các bến Nậm Mạ, Lao Hu San, Là Cuổi và bến sông Đà; quan tâm triển khai các dự án năng lượng trên địa bàn; xem xét, nâng mức hỗ trợ tái định cư đối với các hộ dân phải di chuyển ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Theo cử tri, mức hỗ trợ 40 triệu đồng hiện nay còn thấp so với thực tế, trong khi chi phí vật liệu xây dựng, nhân công và vận chuyển đều ở mức cao, gây khó khăn cho người dân trong quá trình xây dựng nơi ở mới.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Nậm Mạ phát biểu tại hội nghị.

Một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được đại diện lãnh đạo UBND xã Nậm Mạ và các vị địa biểu Quốc hội khóa XVI của tỉnh giải đáp, làm rõ ngay tại hội nghị.

Đồng chí Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng thời, trực tiếp trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp cao hơn, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp, chuyển Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.