Quang cảnh hội nghị.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh điều hành hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Minh Đạo - ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã thông tin nhanh tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Tại Kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết (trong đó có 05 nghị quyết quy phạm pháp luật, 12 nghị quyết về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, công tác nhân sự, giám sát và quyết định vấn đề quan trọng và 01 nghị quyết Kỳ họp); tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ; đồng thời cho ý kiến lần đầu đối với 05 dự án luật khác. Bên cạnh đó Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin tới cử tri xã Nậm Cuổi tình hình hoạt động của Đoàn tại Kỳ họp vừa qua.

Đồng chí Vũ Minh Đạo - ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội thông tin nội dung Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI tới cử tri.

Đại biểu dự hội nghị.

Cử tri xã Nậm Cuổi kiến nghị nhà nước quan tâm, xem xét bố trí nguồn lực đầu tư hai tuyến giao thông kết nối tỉnh Lai Châu với tỉnh Sơn La và tỉnh Điện Biên. Cụ thể, tuyến tỉnh lộ 137B kết nối xã Nậm Cuổi với xã Mường Chiên, tỉnh Sơn La và tuyến tỉnh lộ 137C kết nối xã Nậm Cuổi với xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm bố trí chế độ phụ cấp cho các tổ công tác chuyển đổi số tại thôn, bản nhằm bảo đảm điều kiện thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Trung ương về chuyển đổi số. Đồng thời, nghiên cứu bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị máy tính cho các chi bộ và trưởng bản sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập bản.

Cử tri xã Nậm Cuổi phát biểu ý kiến.

Tăng mức phụ cấp đối với bí thư chi bộ, trưởng bản và trưởng ban công tác Mặt trận sau sáp nhập, bởi khối lượng công việc ngày càng nhiều, trong khi mức phụ cấp hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Quan tâm sửa chữa, nâng cấp tuyến đường giao thông từ bản Nậm Cuổi đi bản Cuổi Nưa; đồng thời có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng khai thác vàng tại khu vực đầu nguồn nước sạch, nhằm bảo vệ nguồn nước sinh hoạt, bảo đảm an toàn cho khoảng 450 hộ dân và 3 đơn vị trường học trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Nậm Cuổi phát biểu tại hội nghị.

Một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được đại diện lãnh đạo UBND xã Nậm Cuổi và đại biểu Quốc hội khóa XVI của tỉnh giải đáp, làm rõ ngay tại hội nghị.

Đồng chí Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng thời, trực tiếp trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp cao hơn, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp, chuyển Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.