Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Mường Khoa.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin đến cử tri thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ sau Kỳ họp thứ nhất đến trước Kỳ họp thứ 2.

Đồng chí Triệu Kim Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông tin đến cử tri xã Mường Khoa dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đại biểu dự hội nghị.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri xã Mường Khoa đã kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh những nội dung như: quan tâm có phụ cấp cho viên chức, nhằm bảo đảm việc thực hiện chế độ, chính sách phù hợp và quyền lợi chính đáng của người lao động; giải quyết dứt điểm những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chế độ bồi thường đối với các trường hợp nhà ở bị rung, nứt trong quá trình triển khai một số công trình, dự án; bổ sung lực lượng quân sự cho xã, bảo đảm đủ biên chế thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Cử tri xã Mường Khoa kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan đã giải đáp trực tiếp các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm; những ý kiến ngoài thẩm quyền đoàn tiếp thu, tổng hợp để gửi đến cấp trên, trả lời cử tri trong thời gian tới.

Hội nghị tiếp xúc cử tri lần này là dịp để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tăng cường mối liên hệ giữa đại biểu Quốc hội với cử tri. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.