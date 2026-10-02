Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Hữu Liên, Cai Kinh

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Hữu Liên

Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo xã Hữu Liên, Cai Kinh và đại diện cử tri 2 xã.

Đại biểu Hứa Đức Việt, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Ban Công tác Công đoàn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Trong chương trình, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 17/10 đến 20/11/2026, xem xét các dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp; xem xét, quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước và thực hiện các nội dung giám sát thuộc thẩm quyền.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Cử tri xã Cai Kinh nêu ý kiến tại hội nghị

Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, các cử tri phát biểu các ý kiến, kiến nghị liên quan đến các nội dung: đề xuất miễn hoặc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các dự án đầu tư du lịch đủ điều kiện tại địa bàn vùng đặc biệt khó khăn; xem xét chế độ phụ cấp phù hợp đối với chức danh tại các hội, đoàn thể; chế độ phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn; phụ cấp đối với đội ngũ viên chức hoạt động tại trung tâm dịch vụ công ích các xã…

Cử tri xã Hữu Liên phát biểu tại hội nghị

Cử tri cũng kiến nghị đến việc cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn; đầu tư xây dựng cầu dân sinh; tháo gỡ khó khăn cho người dân khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, giải quyết thủ tục hành chính; bảo vệ môi trường…

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường trao đổi, giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền

Lãnh đạo Sở Nội vụ trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền

Sau khi lắng nghe các ý kiến, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh và các sở, ngành đã tiếp thu, trao đổi, giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền.

Đại biểu Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri xã Hữu Liên

Tại hội nghị tiếp xúc, đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao đổi, làm rõ thêm những vấn đề cử tri quan tâm; đồng thời thông tin một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Về những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh tiếp tục chủ động rà soát, nghiên cứu, tham mưu giải pháp phù hợp, tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời quan tâm bố trí, lồng ghép các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện để các địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng, phát huy nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí đề nghị cấp xã tiếp tục nắm chắc tình hình, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; kịp thời trao đổi, thông tin kết quả giải quyết đến Nhân dân; mong muốn cử tri tiếp tục phản ánh những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, kiến nghị những nội dung chính đáng để Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, nghiên cứu, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà các gia đình trên địa bàn xã Hữu Liên

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà các gia đình trên địa bàn xã Cai Kinh

Nhân dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh đã trao tặng 20 suất quà cho các gia đình trên địa bàn 2 xã.