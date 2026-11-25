Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Minh Đạo - ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã thông tin nhanh tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết (trong đó có 5 nghị quyết quy phạm pháp luật, 12 nghị quyết về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, công tác nhân sự, giám sát và quyết định vấn đề quan trọng và 01 nghị quyết kỳ họp); tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ. Cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật khác làm cơ sở để các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3.

Đồng chí Vũ Minh Đạo - ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội thông tin nội dung Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI tới cử tri.

Đại biểu dự hội nghị.

Cử tri xã Hồng Thu kiến nghị nhà nước quan tâm nâng mức phụ cấp hằng tháng đối với đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng bản sau sắp xếp, nhằm bảo đảm tương xứng với khối lượng công việc, nhất là trong bối cảnh mức đóng bảo hiểm xã hội còn cao. Đồng thời, đề nghị trang bị máy tính, máy in để phục vụ công tác tại cơ sở; sớm có phương án kéo điện lưới quốc gia đến 30 hộ dân bản Tà Ghênh.

Cử tri xã Hồng Thu phát biểu ý kiến.

Riêng cử tri bản Séo Lèng mong muốn được nhà nước quan tâm đầu tư hệ thống nước sinh hoạt hợp vệ sinh bởi vào mùa khô tình trạng thiếu nước phục vụ đời sống của người dân diễn ra nghiêm trọng. Bên cạnh đó, UBND xã Hồng Thu cũng đề nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí xây dựng thêm 10 gian nhà tại khuôn viên trụ sở hiện đang làm việc nhằm bảo đảm điều kiện thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; sớm đầu tư xây dựng nhà công vụ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Hồng Thu phát biểu tại hội nghị.

Một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được đại diện lãnh đạo UBND xã Hồng Thu và các vị đại biểu Quốc hội khóa XVI của tỉnh giải đáp, làm rõ ngay tại hội nghị.

Đồng chí Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng thời, trực tiếp trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp cao hơn, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp, chuyển Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.