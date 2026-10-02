Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Bản Bo

Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri xã Bản Bo.

Dự buổi tiếp xúc cử tri có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh và địa phương.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Quốc Khánh thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu đã thông báo tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, kỳ họp thứ 2 sẽ khai mạc vào ngày 17/10/2026 và bế mạc vào ngày 20/11/2026. Kỳ họp tiến hành thành 2 đợt, dự kiến xem xét, thông qua 45 dự án luật, nghị quyết; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Tổ đại biểu cũng khái quát hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau Kỳ họp thứ nhất đến trước Kỳ họp thứ 2.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri xã Bản Bo.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, cử tri xã Bản Bo nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Cử tri Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã ý kiến với Đoàn ĐBQH tỉnh.

Cử tri Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã ý kiến sau sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, đơn vị đảm nhiệm nhiều lĩnh vực thiết yếu: thông tin tuyên truyền, truyền thanh, văn hóa - thể thao, nông nghiệp, thú y và các dịch vụ công khác. Trong khi quân số ít nhưng nhiệm vụ trải rộng, viên chức thường xuyên phải đi cơ sở, làm việc ngoài giờ, ngày nghỉ hoặc xử lý các nhiệm vụ đột xuất nhưng không được hưởng phụ cấp công vụ như công chức. Cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quan tâm bổ sung phụ cấp ưu đãi nghề hoặc phụ cấp đặc thù tương xứng cho viên chức trung tâm.

Cử tri Trường Tiểu học Bản Bo phát biểu ý kiến.

Đối với chế độ chính sách cho học sinh và giáo viên, cử tri Trường Tiểu học Bản Bo cho rằng các trường phổ thông của xã và rất nhiều trường trên địa bàn tỉnh có học sinh ở bán trú tại trường như trường bán trú, trường nội trú, giáo viên vẫn thực hiện các nhiệm vụ trực, quản lý học sinh, tổ chức các hoạt động sau giờ học chính khóa cho học sinh ở bán trú, nhưng không có chế độ chính sách. Cử tri kiến nghị Đoàn ĐBQH tỉnh quan tâm, nghiên cứu đề xuất với Chính phủ hỗ trợ chế độ cho giáo viên các trường phổ thông có học sinh bán trú như trường bán trú và trường nội trú theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày ngày 12/3/2025 của Chính phủ.

Cử tri bản Hưng Phong (xã Bản Bo) phát biểu ý kiến.

Về tuyến đường kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc qua địa bàn xã Bản Bo, nhân dân đã đồng thuận hiến đất nhưng trong quá trình xây dựng ảnh hưởng tới kết cấu nhà, đường dân sinh, nước sạch, kênh mương tưới tiêu. Cử tri bản Hưng Phong kiến nghị đại biểu Quốc hội có ý kiến với các ngành liên quan chi trả tiền bồi thường cho 77 hộ cũng như sớm khắc phục đối với những hạng mục bị ảnh hưởng.

Cử tri xã Bản Bo tham dự hội nghị.

Ngoài ra, cử tri Trung tâm Phục vụ hành chính công xã kiến nghị với các bộ, ngành Trung ương hạn chế xây dựng thêm các phần mền chuyên ngành, mà nên gộp các phần mềm chuyên ngành thành 1,2 phần mền chính; gộp các cổng dịch vụ công thành 1 cổng dịch vụ công quốc gia để cán bộ, công chức và nhân dân dễ truy cập và xử lý.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đình Thượng làm rõ những vướng mắc của cử tri.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và lãnh đạo UBND xã đã giải đáp, làm rõ những vướng mắc của cử tri.

Đồng chí Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm.

Thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm. Nhấn mạnh ý kiến cử tri là kênh thông tin quan trọng xuất phát từ thực tiễn đời sống, đại biểu mong muốn cử tri, nhân dân tiếp tục giám sát, đóng góp ý kiến cho hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, các cơ quan Nhà nước. Các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh luôn lắng nghe, tổng hợp, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp tục rà soát, tham mưu, hoàn thiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.