Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Các đồng chí chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Sơn. Ảnh: Trường Giang

* Sáng 1/10, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc với cử tri xã Thanh Sơn trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Sơn. Ảnh: Trường Giang

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thị Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thành Công, Ủy viên, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo xã Thanh Sơn và cử tri địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Ủy viên, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Trường Giang

Tại hội nghị, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Nguyễn Thành Công, Ủy viên, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình, thời gian diễn ra Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; đồng thời thông báo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ nhất.

Đại diện cử tri xã Thanh Sơn nêu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Trường Giang

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, cử tri xã Thanh Sơn phản ánh, sau sắp xếp, số hộ dân bình quân mỗi thôn tăng đáng kể, từ khoảng 123 hộ lên khoảng 630 hộ/thôn. Trong khi đó, nhiều nhà văn hóa thôn có diện tích chật hẹp, xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu phục vụ sinh hoạt, hội họp của Nhân dân. Cử tri đề nghị Quốc hội chỉ đạo các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, ban hành cơ chế, hướng dẫn cụ thể về quy mô diện tích đất, diện tích xây dựng nhà văn hóa thôn; đồng thời có cơ chế, chính sách hỗ trợ nguồn lực để đầu tư, cải tạo, mở rộng hoặc xây mới nhà văn hóa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng sau sắp xếp.

Cử tri cũng đề nghị nghiên cứu phân chia nhiều mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu dân cư theo quy mô hộ, dân số, thay vì chỉ áp dụng hai mức dưới 700 hộ và từ 700 hộ trở lên. Đồng thời, bổ sung các tiêu chí về diện tích, khoảng cách địa lý, mức độ phân tán dân cư và đặc thù của từng thôn sau sắp xếp vào căn cứ tính phụ cấp, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế.

Đồng chí Trần Thị Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Trường Giang

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Trần Thị Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri; đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Đồng chí mong muốn cử tri tiếp tục quan tâm, phản ánh những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, qua đó giúp Đoàn ĐBQH tỉnh kịp thời tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

* Sáng 1/10, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI tại xã Yên Đồng.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Yên Đồng. Ảnh: Ngọc Ánh

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hải Dũng, Ủy viên, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, xã Yên Đồng và đông đảo cử tri địa phương.

Đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Ngọc Ánh

Sau khi nghe dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, cử tri xã Yên Đồng đã kiến nghị các vấn đề về tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách, hạ tầng giao thông, đê điều, môi trường và cơ sở vật chất ở thôn, xóm.

Về tổ chức bộ máy và cán bộ, cử tri đề nghị bổ sung biên chế phù hợp với quy mô dân số, địa bàn; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và sớm cho phép xã Yên Đồng bố trí Phòng Nông nghiệp và Môi trường hoạt động độc lập.

Đối với chế độ, chính sách, cử tri đề nghị rà soát, hướng dẫn chế độ tiền lương, phụ cấp, nâng ngạch đối với cán bộ, công chức khối Đảng, MTTQ; điều chỉnh phụ cấp đối với chi hội trưởng các đoàn thể ở thôn, xóm phù hợp với nhiệm vụ.

Cử tri xã Yên Đồng nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Ánh

Cử tri xã Yên Đồng đề nghị nâng cấp đê bối Yên Trị, xây dựng cầu Thông qua sông Đáy, tuyến đường trung tâm xã và nghiên cứu bố trí hầm chui tại các vị trí đường sắt giao cắt với đường giao thông.

Về môi trường và vật liệu xây dựng, cử tri đề nghị xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường, tiếng ồn do hoạt động của Nhà máy Đạm Ninh Bình; có giải pháp bảo đảm nguồn cung, ổn định giá vật liệu xây dựng.

Cử tri cũng đề nghị hỗ trợ nguồn lực xây dựng, cải tạo, sửa chữa, mở rộng nhà văn hóa thôn, xóm, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã giải đáp, làm rõ các vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Hải Dũng, Ủy viên, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội phát biểu tiếp thu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Ánh

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Nguyễn Hải Dũng, Ủy viên, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đã tiếp thu, giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền. Những ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, tổng hợp đầy đủ để gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan chức năng của Trung ương, địa phương xem xét giải quyết trong thời gian tới.