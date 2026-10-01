Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

* Tại phường Đồng Sơn, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đại biểu: Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Võ Tiến Nghị, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: N.M

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và một số hoạt động cơ bản của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau kỳ họp thứ nhất đến nay.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc ngày 17/10 và bế mạc ngày 20/11/2026 tại Hà Nội, chia thành 2 đợt: Từ ngày 17/10-13/11 và từ ngày 19-20/11.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh - Ảnh: N.M

Tại kỳ họp, Quốc hội dự kiến xem xét 45 dự án luật, nghị quyết, trong đó thông qua 44 dự án và cho ý kiến 1 dự án; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2026, quyết định kế hoạch năm 2027; xem xét các vấn đề quan trọng của đất nước và tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn.

Các đại biểu chủ trì hội nghị - Ảnh: N.M

Từ sau kỳ họp thứ nhất đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh đã góp ý 16 hồ sơ chính sách, dự thảo luật và 5 dự thảo nghị quyết; triển khai các hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và an sinh xã hội. Đặc biệt, tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, diễn ra từ ngày 3-24/8, các đại biểu trong đoàn đã có 71 lượt phát biểu, đóng góp vào việc Quốc hội thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, quyết định 7 nhóm vấn đề quan trọng và cho ý kiến đối với 7 dự án luật khác.

Các đại biểu dự hội nghị - Ảnh: N.M

Đoàn cũng đã tổng hợp, chuyển 10 nhóm kiến nghị của cử tri đến các cơ quan Trung ương và 24 nhóm kiến nghị đến UBND tỉnh để xem xét, giải quyết; đồng thời theo dõi, đôn đốc và chuyển các văn bản trả lời về địa phương để thông tin đến cử tri.

Cử tri tham dự hội nghị bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả tích cực của kỳ họp và những đóng góp của Đoàn ĐBQH tỉnh. Với 11 lượt cử tri phát biểu, phản ánh, kiến nghị 25 vấn đề, các ý kiến tập trung đề nghị chỉ đạo thống nhất việc kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở trong toàn tỉnh; quan tâm giải quyết chế độ cho cán bộ không chuyên trách có nguyện vọng nghỉ việc theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP; tháo gỡ vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết tranh chấp đất đai và suy tôn liệt sĩ…

Cử tri phát biểu tại hội nghị - Ảnh: N.M

Cử tri phát biểu tại hội nghị - Ảnh: N.M

Cử tri cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án dân sinh; hoàn thiện, nâng cao chất lượng nhà máy xử lý rác thải; đấu nối các tuyến đường giao thông; vấn đề về giá điện; quan tâm công tác phòng, chống thiên tai, bố trí quỹ đất phục vụ đời sống, sản xuất; đầu tư xây dựng lò hỏa táng; nâng cao chất lượng giáo dục…

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã trao đổi, làm rõ và trả lời một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành làm rõ các kiến nghị của cử tri - Ảnh: N.M

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành làm rõ các kiến nghị của cử tri - Ảnh: N.M

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời làm rõ thêm một số nội dung quan trọng dự kiến trình tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Đồng chí đồng tình với kiến nghị về kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã, thôn, tổ dân phố; chia sẻ những vấn đề cử tri quan tâm về an sinh xã hội, môi trường, điện và đường giao thông; đề nghị các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, tháo gỡ vướng mắc, từng bước đầu tư sửa chữa, xây mới các công trình dân sinh.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri - Ảnh: N.M

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trân trọng cảm ơn, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị thẳng thắn, xác đáng, bám sát thực tiễn đời sống của cử tri. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định, đây là nguồn thông tin quan trọng giúp các đại biểu nắm bắt tình hình cơ sở, thực hiện tốt hơn trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tiếp thu, định hướng giải quyết các kiến nghị của cử tri - Ảnh: N.M

Đoàn ĐBQH tỉnh nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các kiến nghị để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc trách nhiệm quản lý.

Trao đổi cụ thể về một số nội dung cử tri kiến nghị, trong đó, đối với chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cho rằng, năng lực một số lĩnh vực chuyên môn sâu của một số cán bộ còn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, quá trình vận hành bộ máy vẫn bộc lộ những bất cập; đề nghị các xã, phường nghiêm túc tiếp thu kiến nghị của cử tri, báo cáo tỉnh xem xét, tháo gỡ.

Đồng chí mong muốn cử tri chia sẻ với những khó khăn của địa phương, tiếp tục đồng hành trong huy động nguồn lực phát triển, xây dựng hạ tầng thiết yếu; khẳng định Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, đổi mới hoạt động tiếp xúc, tăng cường theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị.

Ngọc Mai - Trần Hòa

* Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đại biểu: Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Ly Kiều Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Hoàng Nam Hải, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội tiếp xúc cử tri phường Nam Đông Hà và xã Nam Hải Lăng trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri phường Nam Đông Hà - Ảnh: Đ.V

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Nam Đông Hà - Ảnh: Đ.V

Các đại biểu và cử tri xã Nam Hải Lăng tham dự hội nghị - Ảnh: Đ.V

Tại hội nghị, cử tri đã nghe đồng chí Hoàng Nam Hải, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; báo cáo khái quát một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đến nay; thông tin sơ bộ tình hình giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh sau kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Theo chương trình dự kiến, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác của đất nước.

Ông Hoàng Nam Hải, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và các nội dung liên quan - Ảnh: Đ.V

Với tinh thần trách nhiệm trước cử tri, Nhân dân, từ sau kỳ họp thứ nhất đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh đã triển khai nghiên cứu, góp ý bằng văn bản đối với 16 hồ sơ chính sách, dự thảo luật và 5 dự thảo nghị quyết; tổ chức nhiều cuộc giám sát; tiếp nhận 58 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; chuyển 14 đơn đến cơ quan chức năng, hướng dẫn trả lời 12 đơn, lưu 32 đơn. Nhận được kết quả trả lời từ các cơ quan có thẩm quyền 10 đơn.

Cử tri phường Nam Đông Hà nêu ý kiến tại hội nghị - Ảnh: Đ.V

Cử tri xã Nam Hải Lăng nêu ý kiến tại hội nghị - Ảnh: Đ.V

Cử tri cử tri phường Nam Đông Hà đề xuất, kiến nghị một số nội dung, gồm: Việc chi trả trợ cấp cho đối tượng người có công, hưu trí còn chậm; công tác đào tạo, sử dụng cán bộ ở cơ sở chưa hợp lý; giải quyết vướng mắc về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bồi thường oan sai trong tố tụng hình sự; bất cập trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; thi công tuyến đường Nguyễn Biểu mất an toàn; việc đặt tên một số tổ dân phố, cụm dân cư còn mang tính cơ học, chưa hợp lý, khó nhận diện...

Đại diện lãnh đạo UBND xã Nam Hải Lăng trao đổi, làm rõ kiến nghị của cử tri - Ảnh: Đ.V

Cử tri xã Nam Hải Lăng nêu các kiến nghị, đề xuất liên quan đến một số nội dung: Cấp phép khai thác cát, sạn trên các sông; kiểm soát, ổn định giá cả thị trường; thực trạng thiếu nước sạch sinh hoạt khá nghiêm trọng; nghiên cứu xây dựng các tuyến đê bao vừa kết hợp công năng thủy lợi, chống xói lở, vừa làm đường giao thông nhằm tối ưu hiệu quả; có chính sách hỗ trợ ưu tiên cho sản xuất nông nghiệp; một số cầu dân sinh xuống cấp…

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh trao đổi một số nội dung cử tri quan tâm - Ảnh: Đ.V

Sau khi lắng nghe ý kiến cử tri các địa phương, đại diện các sở, ngành, địa phương đã trực tiếp trao đổi, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh đã trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm; đồng thời tiếp thu các nội dung kiến nghị để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.