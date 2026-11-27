Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Tuyên Phú - Ảnh: X.P

Lãnh đạo các địa phương tham dự buổi tiếp xúc - Ảnh: X.P

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm thông tin với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 2 - Ảnh: X.P

Sau khi nghe đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin về kết quả kỳ họp thứ 2 và việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước đó, cử tri các địa phương bày tỏ sự phấn khởi trước thành công của kỳ họp và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp lần này. Bên cạnh đó, cử tri cũng đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan đến đời sống dân sinh và thực hiện chế độ, chính sách trên địa bàn. Trong đó, tập trung vào việc hỗ trợ nguồn lực xây dựng nông thôn mới, nhất là đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông, cầu, cống; khắc phục tình trạng sạt lở dọc sông Gianh qua địa bàn các xã, có giải pháp xử lý bền vững; hỗ trợ đóng bảo hiểm cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Cử tri phát biểu ý kiến - Ảnh: X.P

Cử tri xã Tuyên Phú đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn giao thông đường sắt đi qua địa bàn và đề xuất xây dựng rào chắn, bảng tín hiệu cảnh báo để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại. Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đã giải trình một số ý kiến của cử tri theo thẩm quyền.

Lãnh đạo địa phương giải trình các kiến nghị của cử tri - Ảnh: X.P

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu ý kiến cử tri - Ảnh: X.P

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến mang tính xây dựng của cử tri, đồng thời làm rõ thêm những vấn đề được quan tâm.

Đối với những kiến nghị còn lại, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, rà soát, phân loại và chuyển đến cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời cử tri.