Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Mù Cả

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Sùng A Hồ thông tin đến cử tri những nội dung quan trọng của kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội, trong đó tập trung vào các luật được sửa đổi, bổ sung và 6 nghị quyết được Quốc hội thông qua. Các nội dung được thông tin nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn xã Mù Cả nắm rõ những chủ trương, quy định mới của pháp luật, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến tổ chức bộ máy, hoạt động quản lý nhà nước và đời sống xã hội.

Đồng chí Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, cử tri xã Mù Cả phản ánh những khó khăn trong đời sống, sản xuất và thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn vùng cao, biên giới. Trong đó, đề nghị quan tâm hơn đến đầu tư hạ tầng thiết yếu tại các bản mới, phục vụ giáo dục, giao thông; tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, mở rộng diện tích lúa nước; có chính sách hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do dịch bệnh trên đàn vật nuôi; xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở; thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và xóa nhà tạm.

Cử tri kiến nghị tại hội nghị.

Đồng chí Lường Văn Nghen - Bí thư Đảng ủy xã Mù Cả phát biểu tại hội nghị.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Đoàn ĐBQQH tỉnh và lãnh đạo địa phương tiếp thu, trao đổi, làm rõ. Những nội dung không thuộc thẩm quyền được Đoàn tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Sùng A Hồ ghi nhận các ý kiến, kiến nghị trách nhiệm, sát thực tiễn của cử tri; đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Mù Cả tiếp tục rà soát, chủ động giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời phối hợp đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.