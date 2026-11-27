Đồng chí Hoàng Nam Hải, Uỷ viên chuyên trách Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội thông tin kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đến cử tri - Ảnh: LT

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri tại xã Lệ Ninh - Ảnh: LT

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu Quốc hội số 2 đã thông tin đến cử tri những kết quả nổi bật của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Cử tri bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn địa phương.

Cử tri xã Lệ Ninh trình bày kiến nghị - Ảnh: LT

Ý kiến của cử tri xã Lệ Ninh tập trung vào các vướng mắc về đất đai, chính sách đối với người có công với cách mạng, chế độ đối với cán bộ Ban công tác Mặt trận và các tổ chức hội ở cơ sở. Đồng thời, cử tri đề nghị xem xét việc tính giá điện theo khung giờ.

Đồng chí Ly Kiều Vân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri - Ảnh: LT

Sau khi lãnh đạo địa phương giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền, đồng chí Ly Kiều Vân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đã tiếp thu, trao đổi, làm rõ thêm những kiến nghị của cử tri. Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đồng thời theo dõi quá trình xử lý nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.