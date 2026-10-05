Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại phường Thái Hòa

Tham gia tiếp xúc cử tri có Trung tướng Trần Đức Thuận - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; bà Vũ Thị Lan Anh - đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách của Ủy ban Công tác đại biểu; bà Lê Thị Hoài Chung- Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế.

Các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 6 tiếp xúc cử tri phường Thái Hòa. Ảnh: Phan Trung Tú

Cùng dự có đại diện các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Nội vụ. Về phía địa phương có ông Chu Anh Tuấn - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thái Hòa cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường và đông đảo cử tri.

Đại biểu Quốc hội Lê Thị Hoài Chung thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và kết quả trả lời kiến nghị cử tri của các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh. Ảnh: Phan Trung Tú

Tại hội nghị, Đại biểu Quốc hội Lê Thị Hoài Chung đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 17/10 đến 20/11/2026, chia thành 2 đợt; tập trung xem xét 45 dự án luật, nghị quyết, trong đó dự kiến thông qua 43 dự án và cho ý kiến 2 dự án; đồng thời xem xét tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công, quyết định một số vấn đề quan trọng của đất nước, tiến hành hoạt động giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn.

Đoàn ĐBQH tỉnh cũng thông tin kết quả giải quyết, trả lời một số kiến nghị của cử tri liên quan đến đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hỗ trợ sản xuất và khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, cải cách thủ tục hành chính, y tế, bảo hiểm y tế, giáo dục và một số vấn đề dân sinh.

Cử tri Nguyễn Quốc Kỳ, khối Hòa Hiếu 1, phường Thái Hòa phát biểu ý kiến. Ảnh: Phan Trung Tú

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, 13 lượt cử tri đã phát biểu, phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân và quá trình phát triển đô thị. Các ý kiến tập trung đề nghị tháo gỡ vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất giao, cấp không đúng thẩm quyền; đơn giản hóa thủ tục đất đai, nhà ở; chuẩn hóa dữ liệu đất đai; giải quyết những vướng mắc liên quan đến Dự án TNR Long Sơn 1, 2, 4; đẩy nhanh tiến độ các dự án đường N2, N3, D4 và xem xét mức bồi thường đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất.

Nhiều ý kiến cũng đề nghị rà soát quy hoạch đô thị; đầu tư các tuyến đường ngang, đường tránh khu dân cư; nâng cấp nhà văn hóa, thiết chế văn hóa, thể thao; sửa chữa hồ, đập, mương thủy lợi, trong đó có khu vực phía Tây kênh Khe Thọ; duy tu hệ thống đèn tín hiệu giao thông và có giải pháp căn cơ trong thu gom, xử lý rác thải.

Cử tri Võ Mạnh Hùng, khối Hòa Hiếu 2, phường Thái Hòa tham gia ý kiến. Ảnh: Phan Trung Tú

Cử tri cũng đề nghị làm rõ việc thực hiện chính sách đối với người nghỉ công tác theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 154/2025/NĐ-CP; quan tâm chế độ, phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, cán bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ công; đời sống, việc làm của người cao tuổi và kinh phí hoạt động của Hội Người cao tuổi. Trong lĩnh vực y tế, cử tri đề nghị nâng cao chất lượng y tế cơ sở, quản lý giá thuốc, tăng mức chi trả bảo hiểm y tế đối với bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo và tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm. Trong lĩnh vực giáo dục và việc làm, cử tri quan tâm việc tổ chức đưa đón học sinh, sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và có giải pháp hỗ trợ, tạo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo phường Thái Hòa và các sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp thu, trao đổi, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực quản lý.

Trung tướng Trần Đức Thuận - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trao đổi, tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri.. Ảnh: Phan Trung Tú

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Trung tướng Trần Đức Thuận - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, thay mặt các đại biểu Quốc hội trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm; thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước 9 tháng đầu năm 2026 và những kết quả đạt được sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên cả nước. Trung tướng cũng trao đổi về một số vấn đề liên quan đến xây dựng Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc; chính sách cải cách tiền lương, chế độ đối với người nghỉ hưu; đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường đất phi nông nghiệp; an toàn thực phẩm; công tác đào tạo và giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong quá trình phát triển của phường Thái Hòa, Trung tướng Trần Đức Thuận đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm, kịp thời giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân. Đối với kiến nghị thành lập Hội Hưu trí, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ nghiên cứu, tổng hợp, phản ánh đến Quốc hội và cơ quan có thẩm quyền; đồng thời tổng hợp các kiến nghị về đào tạo, giải quyết việc làm để kiến nghị Chính phủ quan tâm, có giải pháp phù hợp. Các ý kiến, kiến nghị còn lại được Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, tiếp thu, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và tỉnh xem xét, giải quyết, trả lời cử tri.