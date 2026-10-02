Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại 2 xã Thất Khê và Hoàng Văn Thụ

Tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hoàng Tùng và Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch tại buổi tiếp xúc cử tri xã Hoàng Văn Thụ

Tại các điểm tiếp xúc, ĐBQH tỉnh đã thông tin dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, kỳ họp dự kiến khai mạc vào ngày 17/10 và dự kiến bế mạc vào ngày 20/11/2026.

Đây là kỳ họp có khối lượng công việc lớn, tập trung vào công tác lập pháp, xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và một số vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội thông tin dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tới cử tri

Tại hội nghị tiếp xúc, cử tri 2 xã đã nêu các ý kiến, kiến nghị liên quan đến đầu tư xây dựng giao thông, thủy lợi, ứng phó với thiên tai, chế độ chính sách và việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cử tri thôn Chí Minh, xã Thất Khê nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Cử tri thôn Hang Đông, xã Thất Khê nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Tại xã Thất Khê, cử tri đề nghị các cấp, ngành, đơn vị liên quan quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng 2 cầu tại địa bàn thôn; giải quyết dứt điểm những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thi công tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh; nghiên cứu giải pháp khắc phục tình trạng ngập lụt trên địa bàn xã; đầu tư mở rộng nhà văn hóa thôn để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng sau sắp xếp.

Cử tri xã Hoàng Văn Thụ nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Tại xã Hoàng Văn Thụ, cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn theo hướng phù hợp với quy mô diện tích, dân số, khối lượng công việc và trách nhiệm sau sắp xếp thôn.

Cử tri thôn Nà Kéo Mới, xã Hoàng Văn Thụ nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Cùng đó, quan tâm bổ sung số lượng và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế xã; nghiên cứu bảo đảm sự thống nhất về chế độ đối với các chức danh lãnh đạo cấp xã trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; xem xét, xây dựng và ban hành chính sách đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại xã biên giới...

Lãnh đạo Sở Xây dựng giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Trong chương trình, các ĐBQH tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan, các xã đã tiếp thu, trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời thông tin, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng đã chia sẻ, giải đáp những nội dung cử tri quan tâm, đồng thời tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đồng chí nhấn mạnh: Các ý kiến của cử tri là cơ sở thực tiễn quan trọng để Đoàn ĐBQH tỉnh nắm bắt tình hình, phản ánh những vấn đề phát sinh từ cơ sở đến Quốc hội và các cơ quan chức năng. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh, các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, xem xét, giải quyết. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch tặng quà các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thất Khê

Đại biểu Nguyễn Hoàng Tùng và Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch tặng quà các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hoàng Văn Thụ

Nhân dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tặng quà một số gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã.