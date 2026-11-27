Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Dự hội nghị có đồng chí Tống Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Khoen On cùng đông đảo cử tri.

Đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin tới cử tri kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Tại kỳ họp, Quốc hội đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết; tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ; đồng thời cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật, làm cơ sở để các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ ba.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin tới cử tri xã Khoen On kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, cử tri xã Khoen On đề nghị có chính sách hỗ trợ chi phí khám, điều trị đối với người mắc bệnh tâm thần có hoàn cảnh khó khăn; đầu tư hạ tầng giao thông, nước sinh hoạt, điện, viễn thông, cơ sở vật chất và phương tiện cho y tế cơ sở; tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ học sinh bán trú vùng khó khăn. Cử tri cũng đề nghị có chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thúc đẩy liên kết sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; điều chỉnh tổ chức các phòng chuyên môn cấp xã phù hợp khối lượng công việc, giữ ổn định biên chế trong giai đoạn đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và xem xét nâng ngạch chuyên viên chính đối với công chức cấp xã đủ điều kiện.

Cử tri xã Khoen On ý kiến tại hội nghị.

Xem xét có chế độ phụ cấp đối với Chủ tịch Hội Người cao tuổi và giảm độ tuổi từ 75 xuống 70 tuổi không phân biệt hộ nghèo, cận nghèo để được hưởng chế độ trợ cấp cho người cao tuổi. Cùng với đó, quan tâm đầu tư xây dựng kè, đường giao thông sau mưa lũ; xây dựng nâng cấp nhà văn hóa để tạo thuận lợi cho bà con sinh hoạt sau sắp xếp, sáp nhập các bản...

Lãnh đạo UBND xã Khoen On trả lời ý kiến của cử tri.

Một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được đại diện lãnh đạo UBND xã Khoen On giải đáp, làm rõ tại hội nghị.

Đồng chí Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri xã Khoen On. Đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp cao hơn, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp, chuyển Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.