Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và đông đảo cử tri của 8 xã: Cao Lộc, Ba Sơn, Công Sơn, Đồng Đăng, Đình Lập, Kiên Mộc, Châu Sơn, Thái Bình.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Đình Lập

Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phùng Đức Chính, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Hứa Đức Việt, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Ban Công tác Công đoàn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Cao Lộc

Trong chương trình, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin đến các cử tri về kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh trao đổi một số nội dung tại điểm tiếp xúc ở xã Đình Lập

Theo đó, kỳ họp thứ hai diễn ra trong 27 ngày làm việc, chia thành hai đợt. Tại kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 38 luật, 18 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật; nhiều luật, bộ luật quan trọng được ban hành mới hoặc sửa đổi toàn diện, căn bản; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; phê duyệt chủ trương đầu tư một chương trình mục tiêu quốc gia và 3 dự án quan trọng quốc gia; xem xét các nội dung về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác nhân sự và những vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Quốc hội cũng tiến hành phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ, tập trung vào hai lĩnh vực: tài chính và khoa học, công nghệ.

Chỉ huy Đồn Biên phòng Thanh Lòa, cử tri xã Cao Lộc phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại kỳ họp thứ hai, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có 42 lượt phát biểu trực tiếp, gửi 10 lượt góp ý bằng văn bản và gửi 1 chất vấn bằng văn bản đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Cử tri xã Cao Lộc phát biểu ý kiến tại hội nghị

Cử tri xã Đình Lập phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại các điểm tiếp xúc, cử tri của 8 xã đã kiến nghị một số nội dung như: việc áp dụng chung khung tiêu chí đánh giá KPI đối với đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã; xem xét chế độ phụ cấp đối với chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch các hội (Người cao tuổi, Chữ thập đỏ, Khuyến học) cấp xã; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng (hệ thống giao thông, các công trình dân sinh, điện, nước, viễn thông, trường học…); chính sách phát triển sản xuất cho bà con các xã biên giới; chế độ, chính sách đối với cán bộ và lực lượng tham gia công tác ở cơ sở; cơ chế phân bổ và sử dụng nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia; phát triển thương mại khu vực biên giới; bố trí nguồn vốn cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông khu vực xã Cao Lộc.

Cùng với đó, cử tri đề nghị nhà nước quan tâm bố trí kinh phí thực hiện làm đường tuần tra, kiểm tra bảo vệ biên giới; đầu tư nâng cấp quốc lộ 31 (đoạn từ xã Đình Lập đến xã Kiên Mộc); chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn sau sắp xếp, sáp nhập thôn; giải quyết, khắc phục thiệt hại nhà ở và công trình của các hộ dân bị ảnh hưởng trong quá trình thi công Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 4B; quản lý hoạt động trò chơi điện tử trên môi trường mạng; bổ sung biên chế, bảo đảm nguồn nhân lực cho chính quyền cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; chế độ, chính sách đối với học sinh trưởng phổ thông dân tộc nội trú sau sắp xếp đơn vị hành chính; rà soát đất lâm nghiệp để bố trí đất sản xuất cho Nhân dân…

Trong chương trình tiếp xúc cử tri, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh cũng đã trực tiếp giải đáp, trả lời kiến nghị của cử tri về những nội dung thuộc thẩm quyền, lĩnh vực phụ trách.

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại điểm tiếp xúc ở xã Cao Lộc

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng chí khẳng định Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ, tổng hợp và chuyển các kiến nghị của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ và cơ quan chức năng trong kỳ họp tới.

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà xã Cao Lộc

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà xã Đình Lập

Cùng đó, đồng chí đã giải đáp, làm rõ một số kiến nghị của cử tri. Đối với những ý kiến của các cử tri thuộc thẩm quyền của tỉnh, đồng chí đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan và cấp ủy, chính quyền các xã khẩn trương tập trung giải quyết.

Trong đó, về kiến nghị làm một số tuyến đường tuần tra, kiểm tra biên giới, đồng chí yêu cầu Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan quan tâm bố trí nguồn lực. Trước mắt, nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan liên quan huy động nguồn lực phù hợp, có thể xem xét sử dụng nguồn quỹ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để xây dựng đường lên các cột mốc quốc giới nhân dịp chào mừng Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam trong tháng 12/2026.

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Cao Lộc

Các ĐBQH tỉnh trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Cao Lộc

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Đình Lập

Nhân dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tặng quà xã Cao Lộc và xã Đình Lập; trao tặng 40 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã Cao Lộc và Đình Lập.