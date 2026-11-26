Các ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Tam Hồng, Liên Châu, Nguyệt Đức.

Tại buổi tiếp xúc, các ĐBQH đã thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ Hai và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp. Trên tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Quốc hội đã xem xét và biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết, cho ý kiến đối với 5 dự án luật, đồng thời tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham gia tích cực vào các nội dung của kỳ họp, với 71 lượt phát biểu tại tổ, 15 lượt tại hội trường và tham gia chất vấn các bộ trưởng về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài chính, khoa học và công nghệ.

Cử tri các địa phương đánh giá cao những kết quả của Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, đồng thời kiến nghị nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, cử tri kiến nghị Quốc hội nghiên cứu hoàn thiện cơ chế xác định giá đất bồi thường sát với giá thị trường, bảo đảm công khai, minh bạch; xem xét giảm tiền sử dụng đất khi chuyển đổi từ đất vườn sang đất ở.

Đặc biệt, cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của chính quyền cấp xã, ban hành hướng dẫn thống nhất và tăng cường nguồn lực để địa phương thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Cử tri xã Liên Châu đề xuất kiến nghị về giá đất và bồi thường thu hồi đất.

Cử tri xã Tam Hồng kiến nghị có cơ chế đối với một số hội đặc thù.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị quan tâm nâng mức trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người có công, người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; nghiên cứu điều chỉnh phụ cấp cho đội ngũ cán bộ ở thôn. Đồng thời, nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách đối với các hội đặc thù như Hội Người cao tuổi, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, bảo đảm hướng dẫn thống nhất trên phạm vi cả nước.

Đối với công tác chuyển đổi số, cần có cơ chế cho phép người cao tuổi, người khuyết tật ủy quyền cho người đại diện hợp pháp thực hiện các giao dịch, tạo thuận lợi trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ số.

Đoàn ĐBQH tỉnh và đại diện các sở, ngành đã thông tin, giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền; tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.