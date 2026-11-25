Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI - Ảnh: Hoàng Hùng

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp. Sau 27 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, với cường độ cao, kỳ họp đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết, trong đó 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; 12 nghị quyết về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, công tác nhân sự, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng; 1 nghị quyết về kỳ họp.

Đồng chí Ly Kiều Vân, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy thông tin nội dung kỳ họp đến cử tri xã Đakrông - Ảnh: Hoàng Hùng

Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị đã tập trung nghiên cứu, đóng góp 92 lượt ý kiến tại kỳ họp, trong đó có 83 lượt góp ý đối với các dự thảo luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và 6 lượt góp ý các vấn đề quan trọng của đất nước; tham gia 12 phiên thảo luận tại do Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh điều hành và thực hiện 1 lượt chất vấn. Các ý kiến phát biểu có chất lượng, được đánh giá cao và được Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét, tiếp thu và giải trình.

Cử tri xã Đakrông nêu kiến nghị, đề xuất với Đoàn ĐBQH tỉnh - Ảnh: Hoàng Hùng

Trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, cử tri xã Đakrông nêu một số kiến nghị, đề xuất với Đoàn ĐBQH tỉnh như: Cần sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 9 đoạn qua địa bàn xã Đakrông với chiều dài khoảng 16km. Hiện nay, mặt đường còn hẹp, có nhiều đoạn đường cong, khuất tầm nhìn, trong khi lượng xe tải, xe container qua lại nhiều, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Cử tri thôn Pa Ngày kiến nghị cần có chính sách hỗ trợ sản xuất, cây giống, kỹ thuật, vốn và đầu ra nông nghiệp; xây dựng cơ chế giúp người dân vùng miền núi phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, cử tri kiến nghị xem xét điều chỉnh mức phụ cấp, hỗ trợ cán bộ thôn trợ phù hợp với tình hình sau sáp nhập, nhất là đối với các địa bàn rộng, dân cư phân tán, xa trung tâm xã, khối lượng công việc tăng.

Lãnh đạo xã Đakrông trực tiếp trao đổi, giải trình tại hội nghị - Ảnh: Hoàng Hùng

Cử tri xã Hướng Phùng cũng đã nêu 11 ý kiến, kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Trong đó, cử tri thôn Hướng Sơn đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chính sách giảm nghèo bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà ở, vốn vay ưu đãi và các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đồng thời, cần có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt là những trường hợp liên quan đến đất sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số.

Cử tri thôn Cát, Trỉa kiến nghị các cấp, ngành quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng viễn thông - Ảnh: Hoàng Hùng

Cử tri thôn Cát, Trỉa kiến nghị các cấp, ngành quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng viễn thông, đường truyền internet tại các thôn, nhất là những khu vực vùng sâu, vùng xa như thôn Cát, Trỉa. Đồng thời tăng cường hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Cần đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm giấy tờ không cần thiết, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong giải quyết công việc, bảo đảm quyền lợi và tạo thuận lợi cho Nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Hướng Phùng - Ảnh: Hoàng Hùng

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo địa phương và các cơ quan chức năng trực tiếp trao đổi, giải trình tại hội nghị. Những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của trung ương được Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành xem xét, giải quyết theo quy định.