Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến đối với Dự thảo sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội

Các ĐBQH tiếp xúc cử tri theo chuyên đề lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHXH

Tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng lãnh đạo, viên chức BHXH tỉnh và các BHXH cơ sở.

Lãnh đạo BHXH tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Luật BHXH số 41/2024/QH15

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 17/10 đến 20/11/2026, tập trung xem xét các dự án luật, nghị quyết; quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước và thực hiện các nội dung giám sát thuộc thẩm quyền.

Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHXH trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội gồm 3 điều, trong đó, Điều 1 có 33 khoản sửa đổi, bổ sung; Điều 2 quy định thay thế một số cụm từ, bãi bỏ 25 điều và 6 khoản; Điều 3 quy định điều khoản thi hành. Các nội dung sửa đổi tập trung vào: Điều chỉnh trách nhiệm, thẩm quyền phù hợp với tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp; mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội; bổ sung trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người sử dụng lao động chậm nộp hồ sơ hoặc cơ quan BHXH chậm giải quyết chế độ; đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục; hoàn thiện các quy định về chế độ, chính sách và đầu tư quỹ BHXH…

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị tiếp xúc, các đại biểu, cử tri đã tập trung thảo luận, góp ý đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHXH; phân cấp, phân quyền UBND cấp xã trong xử phạt hành chính xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo về BHXH; mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đối với tài xế công nghệ, cá nhân bán hàng trực tuyến, người lao động tại các công trình xây dựng.

Các đại biểu, cử tri còn thảo luận, trao đổi, kiến nghị về: thời gian nghỉ dưỡng sức đối với người lao động trong đơn vị chưa có tổ chức công đoàn; tăng mức trợ cấp thai sản đối với người tham gia BHXH tự nguyện; xác định tiêu chí thu nhập ổn định của người lao động, hộ kinh doanh cá thể; cơ chế xử lý với đối các đơn vị chậm đóng, trốn đóng BHXH; đa dạng hóa danh mục đầu tư, bổ sung cơ chế kiểm soát, đảm bảo công bằng, an toàn quỹ BHXH…

Lãnh đạo BHXH cơ sở Lộc Bình đóng góp ý kiến tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đại biểu Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp của cử tri đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHXH; Đoàn ĐBQH sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến để tổng hợp, nghiên cứu và phản ánh với Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xem xét, hoàn thiện dự án luật.

Lãnh đạo Phòng Chế độ BHXH thuộc BHXH tỉnh đóng góp ý kiến tại hội nghị

Đồng chí đề nghị BHXH tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH trên địa bàn; chủ động phát hiện, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập từ thực tiễn, nhất là các vấn đề liên quan đến phát triển người tham gia, hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, xử lý chậm đóng, trốn đóng và giải quyết chế độ cho người thụ hưởng. Qua đó, đề xuất giải pháp tháo gỡ hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định chưa phù hợp, bảo đảm quyền lợi của người dân, người lao động.

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị

Cùng với đó, các sở, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đoàn ĐBQH tỉnh trong quá trình lấy ý kiến, hoàn thiện dự án luật, góp phần xây dựng chính sách BHXH đồng bộ, khả thi, phù hợp với thực tiễn địa phương, mở rộng diện bao phủ và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.