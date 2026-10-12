Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến đối với các dự án luật thuộc lĩnh vực công thương

Tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cùng Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri theo chuyên đề lấy ý kiến đối với các dự án luật thuộc lĩnh vực công thương

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri

Trong chương trình hội nghị, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 17/10 đến 20/11/2026. Đây là kỳ họp có khối lượng công việc lớn, tập trung vào xem xét các dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp; xem xét, quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước và thực hiện các nội dung giám sát thuộc thẩm quyền.

Lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo tóm tắt tình hình triển khai thực hiện các luật thuộc lĩnh vực công thương

Tại hội nghị, các đại biểu, cử tri đã tập trung thảo luận, góp ý đối với các dự án luật thuộc lĩnh vực công thương gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu ý kiến tại hội nghị

Lãnh đạo Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị

Đại diện Phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương phát biểu ý kiến tại hội nghị

Đồng thời, các cử tri đã phát biểu ý kiến, kiến nghị liên quan đến một số nội dung như: bố trí quỹ đất, thu hồi đất và giao đất, cho thuê đất để thực hiện công trình nguồn điện, trạm biến áp, đường dây truyền tải; phân định trách nhiệm của chủ đầu tư công trình điện và cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm mặt bằng, hành lang an toàn lưới điện; bảo đảm thống nhất giữa trình tự đầu tư điện lực và trình tự thực hiện thủ tục đất đai; đề xuất xây dựng hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan…

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông tin làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm

Sau khi nghe ý kiến của các cử tri, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh và các sở, ngành liên quan đã tiếp thu, trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời thông tin, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn Chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp của cử tri vào các dự án luật; đồng thời khẳng định Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến để tổng hợp, nghiên cứu và phản ánh với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xem xét, hoàn thiện các dự án luật.

Đồng chí đề nghị Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát việc thực hiện các quy định pháp luật thuộc lĩnh vực công thương trên địa bàn; chủ động phát hiện, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn, nhất là các vấn đề liên quan đến phát triển điện lực, hạ tầng lưới điện, thương mại biên giới, xuất nhập khẩu, quản lý thị trường… Qua đó đề xuất giải pháp tháo gỡ hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định chưa phù hợp.

Các sở, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đoàn ĐBQH tỉnh trong quá trình lấy ý kiến đối với các dự án luật, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, phù hợp với thực tiễn địa phương và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.