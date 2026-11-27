Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị

Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và đại diện cử tri 2 xã Bằng Mạc, Nhân Lý.

Các đại biểu và cử tri tham gia hội nghị tại xã Nhân Lý

Tại các điểm tiếp xúc cử tri, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin khái quát đến cử tri những nội dung trọng tâm và kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin đến cử tri xã Bằng Mạc những nội dung trọng tâm Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Theo đó, trong 27 ngày diễn ra kỳ họp (từ 17/10đến 21/11/2026), Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, tác động trực tiếp đến việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách và tạo hành lang pháp lý cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Các đại biểu và cử tri xã Bằng Mạc dự hội nghị

Tại kỳ họp, Quốc hội đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết; tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ; cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật khác, làm cơ sở cho các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3.

Cử tri xã Bằng Mạc phát biểu ý kiến tại hội nghị

Cử tri xã Bằng Mạc phát biểu ý kiến tại hội nghị

Trong chương trình, cử tri 2 xã đã trao đổi, phản ánh nhiều vấn đề xuất phát từ thực tiễn địa phương, tập trung vào những khó khăn, vướng mắc trong đời sống và quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Cử tri xã Nhân Lý phát biểu ý kiến tại hội nghị

Cử tri xã Nhân Lý phát biểu ý kiến tại hội nghị

Cụ thể, cử tri 2 xã kiến nghị các cấp, ngành quan tâm bố trí nguồn lực tu sửa, nâng cấp một số tuyến đường giao thông, nhà văn hóa trên địa bàn; xem xét chế độ, mức phụ cấp đối với cán bộ các tổ chức hội, đoàn thể, cán bộ không chuyên trách ở thôn và viên chức Trung tâm Dịch vụ công ích xã; các chính sách xã hội; lĩnh vực đất đai; đầu tư xây dựng cầu dân sinh…

Lãnh đạo Sở Nội vụ trao đổi một số vấn đề cử tri quan tâm

Lãnh đạo Sở Xây dựng làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm

Sau khi lắng nghe các ý kiến, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh và đại diện các sở, ngành đã tiếp thu, trao đổi, trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri xã Nhân Lý

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri 2 xã. Đồng chí khẳng định những ý kiến, kiến nghị của cử tri là cơ sở quan trọng để các đại biểu Quốc hội nắm bắt tình hình thực tiễn, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan quan tâm rà soát, giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền; đối với các kiến nghị khác, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Đồng chí cũng mong muốn cử tri tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Bằng Mạc

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Nhân Lý

Nhân dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh đã trao tặng quà cho 2 xã Bằng Mạc và Nhân Lý.