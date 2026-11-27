Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri hai xã Bằng Mạc và Nhân Lý
Ngày 27/11, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hứa Đức Việt, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Ban Công tác Công đoàn, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp xúc cử tri xã Bằng Mạc và xã Nhân Lý sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và đại diện cử tri 2 xã Bằng Mạc, Nhân Lý.
Tại các điểm tiếp xúc cử tri, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin khái quát đến cử tri những nội dung trọng tâm và kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
Theo đó, trong 27 ngày diễn ra kỳ họp (từ 17/10đến 21/11/2026), Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, tác động trực tiếp đến việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách và tạo hành lang pháp lý cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.
Tại kỳ họp, Quốc hội đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết; tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ; cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật khác, làm cơ sở cho các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3.
Trong chương trình, cử tri 2 xã đã trao đổi, phản ánh nhiều vấn đề xuất phát từ thực tiễn địa phương, tập trung vào những khó khăn, vướng mắc trong đời sống và quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Cụ thể, cử tri 2 xã kiến nghị các cấp, ngành quan tâm bố trí nguồn lực tu sửa, nâng cấp một số tuyến đường giao thông, nhà văn hóa trên địa bàn; xem xét chế độ, mức phụ cấp đối với cán bộ các tổ chức hội, đoàn thể, cán bộ không chuyên trách ở thôn và viên chức Trung tâm Dịch vụ công ích xã; các chính sách xã hội; lĩnh vực đất đai; đầu tư xây dựng cầu dân sinh…
Sau khi lắng nghe các ý kiến, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh và đại diện các sở, ngành đã tiếp thu, trao đổi, trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri 2 xã. Đồng chí khẳng định những ý kiến, kiến nghị của cử tri là cơ sở quan trọng để các đại biểu Quốc hội nắm bắt tình hình thực tiễn, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.
Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan quan tâm rà soát, giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền; đối với các kiến nghị khác, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.
Đồng chí cũng mong muốn cử tri tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Nhân dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh đã trao tặng quà cho 2 xã Bằng Mạc và Nhân Lý.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-tiep-xuc-cu-tri-xa-bang-mac-nhan-ly-5109153.html