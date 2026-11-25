Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin tới cử tri những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn tại kỳ họp. Cử tri bày tỏ vui mừng trước kết quả kỳ họp, ghi nhận tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của Đoàn, đồng thời nêu 8 ý kiến về các vấn đề tại cơ sở.

Các đại biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Trong đó, cử tri kiến nghị quan tâm chế độ, chính sách đối với người có công, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và phụ cấp đối với cán bộ các trung tâm dịch vụ sự nghiệp công cấp xã.

Về hạ tầng, cử tri kiến nghị cải tạo tuyến đường tỉnh 322 đã xuống cấp, đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố cầu Sông Lô và làm rõ kế hoạch xây dựng cầu mới. Để hạn chế sạt lở và ngập úng, cử tri đề nghị khảo sát, xây kè tại các điểm xung yếu hai bờ sông Lô ở khu vực hạ lưu xã Đoan Hùng. Đề nghị nạo vét Ngòi Tế, kết hợp đầu tư trạm bơm tiêu úng.

Một số ý kiến đề cập đến việc tu bổ, tôn tạo Di tích quốc gia Chiến thắng Sông Lô, cải tạo tuyến đường Chiến thắng Sông Lô và xem xét xây dựng trường học trọng điểm phục vụ đào tạo nguồn nhân lực khu vực phía Bắc của tỉnh

Các cử tri nêu kiến nghị về một số vấn đề cấp thiết tại cơ sở.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện các sở, ngành và địa phương đã trao đổi, giải đáp nhiều nội dung thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri các xã Đoan Hùng, Chân Mộng, Chí Đám.

Tiếp thu ý kiến cử tri, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn đề nghị các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển kiến nghị đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời theo dõi, giám sát quá trình giải quyết.