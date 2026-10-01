Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri 7 xã

Tham gia tiếp xúc cử tri có các đồng chí: Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Lạng Sơn; Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các ĐBQH tỉnh.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri

Dự hội nghị có đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, UBKT Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo và đại diện cử tri các xã: Mẫu Sơn, Lộc Bình, Na Dương, Lợi Bác, Thống Nhất, Xuân Dương, Khuất Xá.

Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Trong chương trình, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 17/10 đến 20/11/2026, xem xét 45 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp; xem xét, quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước và thực hiện các nội dung giám sát thuộc thẩm quyền.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, cử tri phát biểu 14 lượt với 29 ý kiến, kiến nghị đến Đoàn ĐBQH tỉnh, tập trung vào các vấn đề: bố trí cán bộ, công chức sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia sau hợp nhất; cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa bàn miền núi, biên giới; phân bổ ngân sách cho xã biên giới, khu vực cửa khẩu.

Cử tri cũng kiến nghị đầu tư hạ tầng giao thông, cụm công nghiệp và logistics; hỗ trợ liên kết vùng, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; đẩy nhanh tiến độ Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn; khắc phục các khu vực lõm sóng viễn thông; tháo gỡ vướng mắc về chính sách thuế và đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ quản lý thuế...

Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh và các sở, ngành đã tiếp thu, trao đổi, giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri; đánh giá các kiến nghị bám sát thực tiễn miền núi, biên giới, phản ánh những vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật và những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất của Nhân dân.

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành rà soát, giải quyết kịp thời những nội dung thuộc thẩm quyền; việc có thể thực hiện ngay cần khẩn trương triển khai. Với nội dung cần thêm thời gian hoặc nguồn lực, phải xác định rõ trách nhiệm, lộ trình và thông tin để cử tri theo dõi, giám sát.

Trao đổi về các kiến nghị, đồng chí thông tin định hướng tháo gỡ khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia sau hợp nhất và hoàn thiện pháp luật về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngân sách nhà nước, đầu tư công, thuế.

Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, phân loại, chuyển kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền; nghiên cứu, tham gia ý kiến xây dựng pháp luật, trong đó chú trọng tiêu chí phân bổ ngân sách phù hợp với đặc thù xã biên giới, khu vực cửa khẩu; sử dụng dự phòng ngân sách kịp thời, đúng quy định; khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục xây dựng chính quyền địa phương hai cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn. Cấp ủy, chính quyền tỉnh cần chủ động tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo trung ương những vấn đề vượt thẩm quyền; bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, không gián đoạn thủ tục hành chính, không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí đề nghị tỉnh khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, khơi thông nguồn lực phát triển; phát triển kinh tế cửa khẩu cần gắn với hạ tầng giao thông, kho bãi, logistics, công nghệ quản lý và phương thức thông quan hiện đại; thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực biên giới. Đồng thời, phát huy thế mạnh du lịch sinh thái, văn hóa, cộng đồng và du lịch biên giới; bảo đảm an sinh xã hội, quản lý hiệu quả tài nguyên, giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới quốc gia.

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà đại diện hội người cao tuổi 7 xã dự hội nghị tiếp xúc cử tri

Nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10), đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương tặng quà đại diện hội người cao tuổi của 7 xã.