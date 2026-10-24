Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận nhiều nội dung quan trọng về các dự án luật

Cần tạo cơ chế thúc đẩy thương mại hóa tài sản trí tuệ

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ - Ảnh: CTV

Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, đồng chí Trần Vũ Khiêm cho rằng việc sửa đổi luật cần hướng đến ba mục tiêu: cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí và thời gian cho người dân, doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, quản trị hiện đại; đồng thời tạo động lực phát triển trong thực tiễn.

Theo đồng chí, điểm cần quan tâm là chuyển từ tư duy bảo hộ, kiểm soát sang thúc đẩy thương mại hóa và tài chính hóa tài sản trí tuệ. Qua nghiên cứu các điều 138, 148 và 150 của dự thảo, đồng chí nhận thấy việc sửa đổi chủ yếu tập trung cắt giảm thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, nhưng chưa tạo được cơ chế pháp lý đầy đủ để tài sản trí tuệ tham gia sâu hơn vào thị trường tài chính.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm cho rằng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo hiện còn gặp khó khăn khi sử dụng sáng chế, nhãn hiệu làm tài sản bảo đảm để vay vốn ngân hàng do thiếu cơ chế định giá minh bạch. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định về thế chấp, đăng ký thế chấp quyền sở hữu công nghiệp, tạo cơ sở để tài sản trí tuệ được sử dụng làm tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật dân sự và pháp luật về tổ chức tín dụng.

Đồng thời, cần giao Chính phủ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá giao dịch quyền sở hữu trí tuệ, cung cấp thông tin tham chiếu phục vụ định giá, qua đó tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình khai thác giá trị tài sản trí tuệ.

Về thời điểm sửa đổi luật, đồng chí Trần Vũ Khiêm nêu rõ Luật Sở hữu trí tuệ đã qua nhiều lần sửa đổi kể từ năm 2005. Đáng chú ý, luật sửa đổi gần nhất vừa có hiệu lực từ ngày 1/4/2026, trong khi các nghị quyết của Chính phủ liên quan đến cắt giảm thủ tục hành chính mới được triển khai từ tháng 7/2026. Theo đồng chí, thời gian thực hiện còn ngắn để đánh giá đầy đủ tác động của các quy định mới. Trong khi đó, dự thảo lần này chủ yếu luật hóa các nội dung cắt giảm thủ tục hành chính đã được đề cập tại các nghị quyết của Chính phủ.

Từ thực tế này, ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc, rà soát kỹ hơn, hướng tới sửa đổi toàn diện Luật Sở hữu trí tuệ, trong đó có cơ chế thúc đẩy thương mại hóa và tài chính hóa tài sản trí tuệ, tạo điều kiện để doanh nghiệp khai thác hiệu quả giá trị tài sản trí tuệ.

Cần tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý an toàn thực phẩm

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh thảo luận về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) - Ảnh: CTV

Thảo luận về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho rằng dự thảo luật có 37/76 điều giao Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành là phù hợp, bởi đây là luật chuyên ngành, phạm vi quản lý hẹp. Trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển nhanh, nhiều sản phẩm mới xuất hiện, việc giao Chính phủ quy định cụ thể cũng tạo điều kiện cập nhật chính sách kịp thời.

Theo đồng chí, đối với an toàn thực phẩm, công khai, minh bạch là yếu tố quan trọng. Người dân cần được biết, tham gia giám sát và thực hiện thì hiệu lực quản lý nhà nước mới được bảo đảm.

Về cơ quan chịu trách nhiệm quản lý, ý kiến đồng tình giao Bộ Y tế chủ trì, giúp Chính phủ thực hiện nhiệm vụ này. Bởi an toàn thực phẩm liên quan đến sức khỏe người dân, từ sản xuất, chế biến đến tiêu dùng. Các bộ, ngành khác vẫn cần phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ. Trong điều kiện chuyển đổi số đang được đẩy mạnh, thông tin quản lý có thể được cập nhật, công khai, tạo thuận lợi cho việc phối hợp giữa các cơ quan.

Ý kiến cũng nhấn mạnh trách nhiệm tự giác của từng chủ thể trong chuỗi thực phẩm. Người sản xuất phải bảo đảm chất lượng nguyên liệu, cơ sở kinh doanh phải bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng. Chỉ cần một khâu thiếu chặt chẽ, nguy cơ mất an toàn vẫn có thể xảy ra.

Đối với quy định phân loại nguy cơ tại khoản 4, Điều 51, đồng chí đề nghị chia thành ba mức: Cao, trung bình và thấp, thay vì hai mức như dự thảo, nhằm có biện pháp quản lý phù hợp hơn.

Từ thực tế kiểm tra tại cơ sở giết mổ, ý kiến phản ánh việc kiểm soát thịt lợn có nơi còn hình thức, chủ yếu dựa vào quan sát của cán bộ thú y. Trong khi đó, các nguy cơ mất an toàn thực phẩm tại những cơ sở bán bánh mì cũng cần được quản lý thường xuyên, không nên chỉ tập trung xử lý sau khi xảy ra ngộ độc.

Một vấn đề khác được đề cập là nghiên cứu xây dựng nhãn đánh giá mức độ an toàn thực phẩm, đồng thời đánh giá uy tín của nhà cung cấp nguyên liệu và sản phẩm. Việc này có thể giúp người dân nhận biết chất lượng thực phẩm, đồng thời lựa chọn các đơn vị cung ứng đáng tin cậy cho trường học, bệnh viện và nhà máy.

Đồng chí đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo, đặc biệt là Bộ Y tế, tiếp tục nghiên cứu các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất đến bàn ăn.