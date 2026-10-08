Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Thảo luận, chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Tham dự có đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh; các ĐBQH tỉnh khóa XVI công tác tại địa phương cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: H.L

Đặt vấn đề tại hội nghị, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ 2 của Quốc hội tổ chức với nhiều nội dung hết sức quan trọng. Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức buổi làm việc với đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan để nắm bắt tình hình kinh tế-xã hội; việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật trên các lĩnh vực ở địa phương và tiếp thu các ý kiến phản ánh, kiến nghị, đề xuất để có thêm thông tin, tư liệu phục vụ hoạt động của ĐBQH tại kỳ họp.

Với mục tiêu đó, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các đại biểu báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ và tiến hành thảo luận, tham gia ý kiến; trong đó tập trung đi sâu vào các khó khăn, hạn chế hiện nay, đặc biệt là những vướng mắc, các "điểm nghẽn" liên quan đến cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh trình bày dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI - Ảnh: H.L

Các đại biểu dự hội nghị - Ảnh: H.L

Tại hội nghị, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách thông tin: Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc ngày 17/10 và bế mạc ngày 20/11. Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét 45 dự án luật, nghị quyết; đánh giá báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, quyết định kế hoạch năm 2027 cùng nhiều nội dung quan trọng và tiến hành chất vấn những vấn đề bức thiết được cử tri quan tâm.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị - Ảnh: H.L

Đại biểu thảo luận tại hội nghị - Ảnh: H.L

Đại biểu thảo luận tại hội nghị - Ảnh: H.L

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong thời gian qua. Theo đó, từ sau kỳ họp thứ 1 đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát và tiếp xúc cử tri. Đoàn đã tham gia góp ý 16 hồ sơ chính sách, dự thảo luật và 5 dự thảo nghị quyết; tổ chức 3 cuộc giám sát, 1 cuộc khảo sát chuyên đề; đồng thời chú trọng tiếp nhận, theo dõi và đôn đốc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Cùng với đó, đoàn tích cực huy động nguồn lực xã hội thực hiện các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, an sinh xã hội và các công trình dân sinh trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh và các vấn đề Đoàn ĐBQH tỉnh đặt ra liên quan đến nội dung kỳ họp; đặc biệt là trong thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các công trình, dự án trọng điểm, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị - Ảnh: H.L

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao các ý kiến thiết thực, tinh thần trách nhiệm cao của đại biểu; cung cấp thêm nhiều vấn đề thực tiễn liên quan đến chính sách, pháp luật; những quy định còn bất cập, chồng chéo, chưa phù hợp hoặc khó khăn trong tổ chức thực hiện. Đây là những thông tin rất thiết thực để Đoàn ĐBQH tỉnh nghiên cứu, tổng hợp, phục vụ các ĐBQH tham gia thảo luận, góp ý xây dựng pháp luật, xem xét quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tại kỳ họp.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí ghi nhận và tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị và đề nghị các ĐBQH xem xét, lựa chọn những vấn đề phù hợp đưa vào nội dung phát biểu, thảo luận, chất vấn tại kỳ họp thứ 2 và các kỳ họp tiếp theo.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các ĐBQH phát huy trách nhiệm, tiếp tục nghiên cứu kỹ các nội dung kỳ họp, chủ động cập nhật thông tin, tài liệu, bám sát những vấn đề thực tiễn của địa phương kết hợp tham khảo ý kiến các chuyên gia, chuẩn bị tốt các nội dung để tham gia thảo luận, góp ý; bảo đảm các ý kiến phát biểu, chất vấn có chất lượng, đúng trọng tâm, trọng điểm.

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: H.L

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: H.L

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cũng đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đoàn ĐBQH tỉnh, để những vấn đề từ thực tiễn Quảng Trị được phản ánh đầy đủ, có trọng tâm, trọng điểm tại nghị trường Quốc hội; góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.