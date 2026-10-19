Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận các dự án luật liên quan đến hình sự và điều tra hình sự

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên thảo luận - Ảnh: CTV

Hoàn thiện quy định của Bộ luật Hình sự

Thảo luận về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi), các ý kiến tập trung góp ý quy định về tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, môi trường, ma túy; cơ chế miễn trách nhiệm hình sự, áp dụng pháp luật chuyển tiếp và bảo đảm tính thống nhất giữa Bộ luật Hình sự với các luật chuyên ngành.

Đối với các tội phạm trong lĩnh vực đấu giá tài sản, môi trường và rửa tiền, ý kiến đề nghị rà soát, hoàn thiện quy định về dấu hiệu cấu thành tội phạm, căn cứ xác định hậu quả, trách nhiệm của cá nhân, pháp nhân và các hành vi vi phạm sử dụng công nghệ số. Các quy định cần rõ ràng, có tính bao quát, phù hợp thực tiễn và hạn chế cách hiểu khác nhau khi áp dụng.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận - Ảnh: C.T.V

Về xử lý các vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, ý kiến đề nghị đánh giá kỹ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi trước khi mở rộng phạm vi xử lý hình sự, bảo đảm không hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế. Đồng thời, cần rà soát mối quan hệ giữa Bộ luật Hình sự với các luật chuyên ngành về đấu thầu, đấu giá tài sản, kế toán, cạnh tranh để khắc phục chồng chéo, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Đối với cơ chế xử lý rủi ro trong hoạt động kinh tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thử nghiệm mô hình kinh doanh mới, ý kiến đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định theo tinh thần Nghị quyết số 37. Các quy định về miễn trách nhiệm hình sự khi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng cần được làm rõ về phạm vi, điều kiện áp dụng, phù hợp với thực tiễn.

Đồng chí Võ Tiến Nghị, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tham gia thảo luận - Ảnh: CTV

Về các tội phạm ma túy, ý kiến cơ bản tán thành việc hoàn thiện quy định về cấu thành tội phạm, tình tiết định khung và hình phạt, đồng thời đề nghị phân hóa trách nhiệm phù hợp với vai trò, mức độ tham gia của từng đối tượng. Tuy nhiên, trước đề xuất bỏ hình phạt tử hình, ý kiến đề nghị cân nhắc giữ hình phạt này đối với tội mua bán trái phép chất ma túy, bảo đảm tính tương xứng với tội sản xuất trái phép chất ma túy và đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tại địa bàn biên giới.

Đối với tội vi phạm quy định về khai thác thủy sản, ý kiến đề nghị xử lý nghiêm các hành vi tái phạm, kết hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường quản lý và hỗ trợ sinh kế cho ngư dân. Việc bổ sung tội danh mới cần được đánh giá kỹ về tính cần thiết, phạm vi điều chỉnh và dấu hiệu cấu thành.

Đồng chí Hoàng Nam Hải, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội tham gia thảo luận - Ảnh: C.T.V

Hoàn thiện tổ chức cơ quan điều tra hình sự

Thảo luận về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), các ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung thẩm quyền điều tra của Bộ đội Biên phòng đối với một số tội phạm về ma túy, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và địa bàn quản lý. Việc phân định thẩm quyền cần bảo đảm rõ ràng, không chồng chéo giữa các lực lượng; đồng thời quy định cụ thể phạm vi điều tra ban đầu và trách nhiệm bàn giao vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tham gia thảo luận - Ảnh: C.T.V

Đối với mô hình tổ chức cơ quan điều tra khu vực, ý kiến đề nghị đánh giá trên cơ sở năng lực thực tế, biên chế, trình độ cán bộ và yêu cầu phân công, phân cấp nhiệm vụ, không chỉ căn cứ vào tên gọi hay mô hình tổ chức. Cần làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa cơ quan điều tra trong lực lượng công an, quân đội với viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Trị tham gia thảo luận - Ảnh: C.T.V

Các ý kiến nhấn mạnh, việc tổ chức cơ quan điều tra cần phù hợp với đặc thù từng lực lượng nhưng phải bảo đảm thống nhất về nguyên tắc, thẩm quyền và trách nhiệm tố tụng. Đồng thời, cần rà soát, hướng dẫn các quy định mới để bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và thống nhất trong quá trình thực hiện.