Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, làm việc với Binh đoàn 12

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Về phía Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12 có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn và các đồng chí trong Bộ Tư lệnh Binh đoàn; lãnh đạo các phòng, ban.

Trong chương trình làm việc, các đại biểu đã dâng hương tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên và các anh hùng liệt sĩ Trường Sơn.

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội dâng hương tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên và các anh hùng liệt sĩ Trường Sơn - Ảnh: C.T.V

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị dâng hương tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên và các anh hùng liệt sĩ Trường Sơn - Ảnh: C.T.V

Các đại biểu dâng hương tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên và các anh hùng liệt sĩ Trường Sơn - Ảnh: C.T.V

Thay mặt Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc bày tỏ vinh dự được đón tiếp Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị và khẳng định buổi làm việc góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Binh đoàn với địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh, tiền thân là Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn anh hùng, Binh đoàn 12 có mối quan hệ gắn bó sâu sắc với mảnh đất miền Trung, đặc biệt là tỉnh Quảng Trị. Đây cũng là quê hương của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn, người con ưu tú của quê hương, đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: C.T.V

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, quân và dân miền Trung, đặc biệt là Quảng Trị, đã góp phần làm nên những chiến công của Binh đoàn 12. Sau ngày đất nước thống nhất, Binh đoàn tiếp tục được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, tái thiết đất nước, xây dựng các công trình trọng điểm và giúp đỡ Lào, Campuchia.

Trải qua 67 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Binh đoàn 12 không ngừng phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, cứu hộ, cứu nạn; xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia; chăm lo an sinh xã hội. Năm 2025, Binh đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất và xây dựng đất nước.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: C.T.V

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc cho biết, Binh đoàn 12 đã thống nhất với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kế hoạch phối hợp tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và các "địa chỉ đỏ", tri ân các anh hùng liệt sĩ; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh, tăng cường phối hợp trong công tác cứu hộ, cứu nạn, an sinh xã hội, góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó với địa phương và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Binh đoàn 12; đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, chúc Binh đoàn ngày càng phát triển vững mạnh, đổi mới, sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: C.T.V

Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh Quảng Trị và Binh đoàn 12 có mối quan hệ gắn bó mật thiết. Quảng Trị là địa bàn có ý nghĩa đặc biệt trong quá trình ra đời, chiến đấu và trưởng thành của Bộ đội Trường Sơn. Mối quan hệ truyền thống tốt đẹp này là nền tảng quan trọng để địa phương và Binh đoàn tiếp tục tăng cường hợp tác, phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm bày tỏ vui mừng, đánh giá cao những kết quả Binh đoàn 12 đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, bằng năng lực, trách nhiệm và uy tín, Binh đoàn 12 đã khẳng định vai trò qua những công trình, sản phẩm cụ thể, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước nói chung, tỉnh Quảng Trị nói riêng, đồng thời góp phần tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Thời gian qua, Binh đoàn đã tích cực phối hợp với tỉnh trong các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, an sinh xã hội và nhiều chương trình thiết thực khác.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết, Quảng Trị đang bám sát định hướng của Trung ương, tập trung phát triển các lĩnh vực năng lượng, logistics, du lịch và nông nghiệp xanh. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, việc đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cũng là lĩnh vực thế mạnh của Binh đoàn 12. Đồng chí mong muốn Binh đoàn tiếp tục quan tâm, đồng hành, hỗ trợ quê hương Quảng Trị phát triển hạ tầng, tạo động lực để tỉnh có những chuyển biến mạnh mẽ, từng bước trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung.

Đồng chí khẳng định, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng Binh đoàn 12, và cùng với lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, dự án trên địa bàn.