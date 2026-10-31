Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận về phát triển kinh tế - xã hội

Tham dự phiên họp, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí: Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các ĐBQH tỉnh.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự kỳ họp

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự kỳ họp

Trong chương trình, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025; việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 66 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.

Đại biểu Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu thảo luận tại hội trường

Tham gia thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027, đại biểu Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh bày tỏ sự nhất trí cao với các báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội.

Theo đại biểu, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã góp phần thể chế hoá đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Bộ Chính trị, tháo gỡ hiệu quả các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số. Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong thời gian tới, đại biểu đề nghị tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm.

Từ thực tiễn, đại biểu nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục ưu tiên đầu tư hạ tầng, đồng thời nâng cao hiệu quả kết nối và khai thác sau đầu tư các khu vực cửa khẩu. Theo đó, để hạ tầng cửa khẩu thực sự trở thành động lực tăng trưởng, cần gắn kết với phát triển các trung tâm logistics, công nghiệp chế biến, dịch vụ thương mại và các vùng sản xuất.

Đối với những địa phương có cửa khẩu quốc tế như tỉnh Lạng Sơn cần đặt phát triển kinh tế cửa khẩu trong mối liên kết tổng thể với phát triển kinh tế vùng và cả nước, tăng cường kết nối với các địa phương có cửa khẩu, cảng biển như: Cao Bằng, Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng… Việc hình thành, phát triển và liên kết chặt chẽ của hệ thống trung tâm sản xuất, chế biến, tiêu thụ trong nước sẽ góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao giá trị hàng hóa, mở rộng thị trường, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân.

Đồng thời, đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đẩy nhanh đầu tư cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh; tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong đầu tư, quản lý, khai thác hạ tầng giao thông, logistics và kinh tế cửa khẩu. Chú trọng thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến và các dịch vụ có giá trị gia tăng, qua đó phát huy hiệu quả các công trình hạ tầng lớn, tạo sức lan tỏa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng và các các tỉnh miền núi, biên giới.

Đối với việc nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã, đại biểu kiến nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các quy định về phân định thẩm quyền, tổ chức bộ máy, biên chế và chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã. Sớm hướng dẫn về khung số lượng tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp xã, số lượng các phòng phân loại theo đơn vị hành chính; bảo đảm sự thống nhất giữa nhiệm vụ được phân cấp với cơ chế tổ chức thực hiện, tránh tình trạng nhiệm vụ đã được chuyển giao nhưng chưa bảo đảm nguồn lực thực hiện.

Đại biểu cũng đề nghị các ngành và địa phương cần phối hợp bù lấp khoảng trống thiếu hụt đội ngũ, kinh nghiệm thực tiễn thông qua đào tạo có địa chỉ và thực hiện cơ chế sàng lọc đối với cán bộ không đáp ứng yêu cầu.