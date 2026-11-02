Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận về một số dự án luật

Tham dự phiên họp, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí: Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các ĐBQH tỉnh.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự kỳ họp

Trong chương trình, Quốc hội thảo luận tại hội trường về các dự án luật gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

Tham gia thảo luận, các ĐBQH tỉnh cơ bản tán thành với sự cần thiết sửa đổi các luật; đồng thời góp ý cụ thể vào một số điều, khoản nhằm hoàn thiện các dự án luật, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn.

Đại biểu Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu góp ý dự án Luật Luật sư (sửa đổi)

Góp ý dự án Luật Luật sư (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị quan tâm chính sách phát triển đội ngũ luật sư tại các địa bàn khó khăn, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định tại khoản 6 điều 5. Đại biểu đề nghị nghiên cứu, làm rõ cơ chế hỗ trợ, có chính sách khuyến khích luật sư hành nghề, cung cấp dịch vụ pháp lý tại những địa bàn này, gắn với nhu cầu tiếp cận pháp luật của người dân. Đồng thời, cần quan tâm bảo đảm nguồn lực thực hiện, tránh tình trạng những địa phương khó khăn nhất lại không có điều kiện triển khai chính sách.

Về miễn tập sự và đánh giá năng lực hành nghề luật sư, đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung cơ chế đánh giá kỹ năng hành nghề phù hợp đối với người được miễn tập sự, có thể thông qua hình thức kiểm tra chuyên biệt, không nhất thiết tổ chức kỳ thi như đối với người mới vào nghề. Bởi kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực pháp luật không hoàn toàn đồng nghĩa với kỹ năng tư vấn, tranh tụng và bảo vệ quyền lợi khách hàng. Việc đánh giá cần bảo đảm chuẩn năng lực nghề nghiệp, đồng thời không tạo thêm thủ tục không cần thiết.

Đối với quy định về quyền kiến nghị nghĩa vụ chịu chi phí tố tụng, đại biểu cho rằng nghĩa vụ chịu chi phí tố tụng đã được pháp luật tố tụng quy định. Luật sư có quyền đưa ra yêu cầu, đề xuất nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong quá trình giải quyết vụ án, vụ việc. Do đó, không cần thiết quy định thêm quyền này trong Luật Luật sư.

Đại biểu Hứa Đức Việt, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh góp ý dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi)

Góp ý dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi), đại biểu Hứa Đức Việt, Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị nghiên cứu bổ sung đối tượng trẻ em được nhận làm con nuôi tại khoản 1 điều 13. Theo đó, không nên quy định chung là “trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”, mà cần xem xét luật hóa trực tiếp nhóm trẻ em có cha mẹ đẻ còn sống nhưng bị khuyết tật, nhiễm HIV/AIDS hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình thực sự không đủ khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị. Việc xem xét phải đánh giá đầy đủ hoàn cảnh, các biện pháp hỗ trợ để trẻ được sống cùng cha mẹ, bảo đảm sự tự nguyện, xác minh chặt chẽ và phòng ngừa trục lợi, nhất là đối với trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Về thời hạn lấy ý kiến đồng ý của cha mẹ đẻ tại khoản 4 điều 20, đại biểu đề nghị nâng thời hạn từ ít nhất 15 ngày lên ít nhất 30 ngày kể từ ngày trẻ được sinh ra, nhằm tạo điều kiện để người mẹ có thêm thời gian hồi phục sức khỏe, ổn định tâm lý và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định. Theo đại biểu, việc lấy ý kiến quá sớm có thể dẫn đến sự hối hận, phát sinh khiếu kiện về sau, ảnh hưởng đến quyền lợi của trẻ em và gia đình nhận nuôi.

Đại biểu cũng đề nghị bổ sung quy định giao Chính phủ hướng dẫn cơ chế đăng ký chuyển tiếp có thời hạn đối với các trường hợp nuôi con nuôi thực tế phát sinh trước ngày luật có hiệu lực nhưng chưa đăng ký, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc đăng ký phải được xác minh chặt chẽ, bảo đảm quyền lợi hợp pháp và lợi ích tốt nhất của trẻ em.