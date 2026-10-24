Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận tại tổ về một số dự án luật

Trong buổi sáng, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về một số dự án luật. Sau đó thảo luận ở tổ về 3 dự án: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.

Toàn cảnh phiên thảo luận tại tổ 3

Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận tại tổ 3 cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và thành phố Hải Phòng. Dự phiên thảo luận có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, ĐBQH thành phố Hải Phòng; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh.

Tại phiên thảo luận, các ĐBQH tỉnh cơ bản tán thành sự cần thiết sửa đổi các luật, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện các quy định, bảo đảm tính thống nhất, khả thi và phù hợp với thực tiễn.

Đại biểu Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu thảo luận tại tổ

Góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đại biểu Nguyễn Đặng Ân đề nghị quy định rõ tiêu chí đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nước mặt tại điều 7 theo từng thông số ô nhiễm; đồng thời xem xét tổng lượng chất thải, tác động tích lũy và khả năng phục hồi của nguồn nước. Việc cho phép xả thải cần bảo đảm không làm gia tăng ô nhiễm đối với các thông số đã vượt khả năng chịu tải, vừa tạo điều kiện cho đầu tư, vừa bảo vệ môi trường.

Đại biểu đề nghị phân định rõ mục đích của đánh giá sơ bộ tác động môi trường trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư với đánh giá tác động môi trường ở giai đoạn triển khai dự án. Đánh giá sơ bộ cần tập trung vào các yếu tố quyết định như vị trí, mức độ nhạy cảm và nguy cơ tác động môi trường; đồng thời có cơ chế phù hợp đối với các dự án đầu tư công khẩn cấp, bảo đảm triển khai nhanh nhưng vẫn kiểm soát rủi ro môi trường.

Theo đại biểu cần làm rõ nguyên tắc phân định thẩm quyền cấp phép môi trường tại điều 41 và đăng ký môi trường tại điều 49 giữa trung ương và địa phương, hạn chế vướng mắc đối với dự án có nhiều loại hình hoạt động hoặc thay đổi quy mô, công nghệ. Đồng thời, cần có quy định chuyển tiếp phù hợp đối với các cơ sở đã hoạt động nhưng chưa hoàn thiện thủ tục môi trường, phân biệt cơ sở đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường với trường hợp có nguy cơ ô nhiễm hoặc vi phạm cần xử lý.

*Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về các dự án: Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Tùng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu thảo luận tại tổ

Góp ý về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Hoàng Tùng đề nghị bổ sung trách nhiệm phản hồi của cơ quan nhà nước để thông tin phản ánh về an toàn thực phẩm được theo dõi đến kết quả giải quyết. Cần quy định cơ quan tiếp nhận thông báo việc tiếp nhận hoặc chuyển xử lý; cơ quan giải quyết thông báo kết quả khi người phản ánh có thông tin liên hệ, trong phạm vi pháp luật cho phép; thông tin thuộc quy trình tố cáo, tin báo về tội phạm hoặc quy trình chuyên ngành khác thì thực hiện theo pháp luật tương ứng.

Đại biểu đề nghị chỉnh lý điểm đ khoản 2 điều 8 và điểm đ khoản 2 điều 9 theo hướng tách nghĩa vụ ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn khỏi thời hạn tối đa 24 giờ. Khi có căn cứ xác định thực phẩm không an toàn, cơ sở phải ngừng ngay việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm liên quan, kịp thời cảnh báo và triển khai biện pháp ngăn chặn; đồng thời làm rõ thời hạn báo cáo và hoàn thành khắc phục để bảo đảm tính khẩn trương, khả thi.

Đại biểu đề nghị rà soát, thống nhất các trường hợp miễn công bố sản phẩm đối với nguyên liệu, thực phẩm sau chế biến, kinh doanh thức ăn đường phố, sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ và dịch vụ ăn uống. Cần phân biệt rõ sản phẩm được miễn công bố, sản phẩm phải công bố hoặc đăng ký với trường hợp cơ sở được miễn giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, bảo đảm quy định rõ ràng và áp dụng thống nhất.

Đại biểu đề nghị bảo đảm sự thống nhất giữa các trường hợp thu hồi sản phẩm, làm rõ khái niệm “toàn bộ các sản phẩm thực phẩm vi phạm”, xác định cụ thể sản phẩm, lô hàng và phạm vi liên quan, nhằm bảo đảm thu hồi đầy đủ sản phẩm vi phạm nhưng không mở rộng sang các sản phẩm không liên quan.

Đại biểu Hứa Đức Việt, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu thảo luận tại tổ

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, đại biểu Hứa Đức Việt đề nghị làm rõ cơ quan tiếp nhận thông báo và công bố thông tin giám định sở hữu trí tuệ tại điều 201 theo từng lĩnh vực, cấp quản lý, bảo đảm cơ sở cho công tác hậu kiểm. Đồng thời, cần quy định nguyên tắc kiểm soát xung đột lợi ích, trách nhiệm pháp lý và cơ chế bồi thường thiệt hại khi có kết luận giám định sai lệch, nhằm bảo đảm chất lượng, tính khách quan và độ tin cậy của hoạt động giám định.

Đại biểu đề nghị quy định văn bằng bảo hộ được cấp mặc định dưới dạng điện tử, có chữ ký số và mã QR để tra cứu trực tuyến; bản giấy chỉ cấp khi có yêu cầu và nộp phí.

Về thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số và thương mại điện tử tại điều 198b, đại biểu đề nghị sớm hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm và xác thực danh tính chủ gian hàng vi phạm. Trước mắt, cần rà soát, bổ sung quy định hướng dẫn thi hành, bảo đảm thống nhất với pháp luật về thương mại điện tử và an ninh mạng. Về lâu dài, đưa việc sửa đổi toàn diện điều 198b vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh gần nhất, nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp trên môi trường số.