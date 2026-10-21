Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận ở tổ về một số dự án luật

Buổi sáng, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra các dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuộc lĩnh vực y tế, nội vụ; sau đó thảo luận ở tổ về các dự án luật thuộc lĩnh vực y tế.

Toàn cảnh phiên thảo luận tại tổ 3

Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lạng Sơn tham gia thảo luận tại tổ 3 cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và thành phố Hải Phòng. Dự phiên thảo luận có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, ĐBQH thành phố Hải Phòng.

Tại phiên thảo luận, các ĐBQH tỉnh cơ bản nhất trí với các dự án luật, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện các quy định, bảo đảm tính thống nhất, khả thi và phù hợp với thực tiễn.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Tùng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu thảo luận tại tổ

Góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em; Luật Người khuyết tật; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Dược; Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế, đại biểu Nguyễn Hoàng Tùng, Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị bổ sung trách nhiệm bảo vệ bí mật đời sống riêng tư, thông tin và dữ liệu cá nhân của trẻ em tại các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, nhất là ở khu vực miền núi, biên giới, nơi thông tin cá nhân dễ bị nhận diện, có thể dẫn đến kỳ thị, ảnh hưởng tâm lý và việc tiếp cận dịch vụ của trẻ em.

Đối với Luật Dược, đại biểu đề nghị làm rõ cách xác định “lô thuốc đầu tiên” làm căn cứ công bố giá bán buôn thuốc dự kiến; quy định cụ thể các trường hợp được công bố giá sau khi bán lô thuốc đầu tiên, thời hạn thực hiện và trách nhiệm của cơ sở sản xuất, nhập khẩu, bảo đảm áp dụng thống nhất.

Đại biểu Hứa Đức Việt, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu thảo luận tại tổ

Tham gia góp ý dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), đại biểu Hứa Đức Việt đề nghị bổ sung danh mục phân loại mô, bộ phận cơ thể người và cơ chế quản lý tương ứng; giới hạn phạm vi người thân được đồng ý hiến tạng sau khi người hiến tử vong, đồng thời quy định chặt chẽ việc xác minh quan hệ khi hiến tạng sống. Đại biểu đề nghị nâng độ tuổi người hiến mô khi còn sống từ đủ 15 tuổi lên đủ 18 tuổi; làm rõ giới hạn thương mại hóa tế bào, huyết tương, quy định tần suất hiến và tiêu chuẩn sàng lọc nhằm bảo vệ sức khỏe người hiến.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về các dự án luật thuộc lĩnh vực nội vụ, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Góp ý dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi), đại biểu Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị làm rõ phạm vi lấy ý kiến Nhân dân đối với các quyết định hành chính, tránh trùng lặp với pháp luật chuyên ngành; nghiên cứu cơ chế rút ngắn thời gian lấy ý kiến đối với nhiệm vụ cấp bách, nhất là khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố. Đồng thời, không nên chỉ căn cứ tỷ lệ trên 50% người dân có ý kiến để xác định trách nhiệm giải trình mà cần xem xét, phản hồi đầy đủ các ý kiến xác đáng, kể cả ý kiến của số ít người dân.

Đại biểu đề nghị nghiên cứu cách xác định tỷ lệ đồng thuận đối với công việc liên quan nhiều thôn, tổ dân phố, có tính đến quy mô dân số và mức độ chịu tác động của từng cộng đồng; bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch trong huy động đóng góp của Nhân dân. Cùng với đó, cần quy định rõ đầu mối tiếp nhận, trách nhiệm giải quyết, thông báo tiến độ và kết quả xử lý kiến nghị, tránh tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm.

Đối với việc thực hiện dân chủ trên nền tảng số, đại biểu đề nghị kết hợp hình thức trực tuyến với trực tiếp, phù hợp điều kiện vùng miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; bảo đảm xác thực, tránh trùng lặp khi biểu quyết và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đại biểu cũng đề nghị có cơ chế tiếp nối hoạt động giám sát khi thay đổi tổ chức ban thanh tra Nhân dân; nghiên cứu quy định linh hoạt hơn về thời hạn thông báo kế hoạch giám sát đầu tư của cộng đồng, thay vì áp dụng chung thời hạn 45 ngày, nhất là đối với công trình quy mô nhỏ, công trình khắc phục thiên tai hoặc cần giám sát đột xuất.

Đại biểu Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu thảo luận tại tổ

Tham gia góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, đại biểu Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị làm rõ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh, bảo đảm phù hợp với khả năng tài chính thực tế; bổ sung cơ chế xử lý nợ bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, bảo vệ quyền lợi người lao động.

Đại biểu cũng đề nghị quy định rõ trách nhiệm giải quyết đúng hạn các chế độ bảo hiểm xã hội, quyền yêu cầu bồi thường khi phát sinh thiệt hại; bảo đảm quyền lợi nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe của người lao động và nghiên cứu cơ chế đóng bù có điều kiện đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.