Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện chính sách, pháp luật

Tham dự phiên họp, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí: Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các ĐBQH tỉnh.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự phiên họp

Đại biểu Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu thảo luận tại hội trường

Trong phiên thảo luận tại hội trường về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), đại biểu Nguyễn Đặng Ân bày tỏ tán thành với sự cần thiết ban hành luật nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường tính thống nhất trong quản lý ngân sách Nhà nước và đầu tư công; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn lực công, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Từ thực tiễn địa phương, đại biểu tập trung góp ý hai nội dung liên quan trực tiếp đến cơ chế tạo nguồn lực phát triển và bảo đảm cân đối ngân sách.

Về cơ chế thưởng vượt thu ngân sách quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 điều 69 dự án luật, đại biểu đề nghị tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chính sách đối với các địa phương có cửa khẩu quốc tế đường bộ. Theo đại biểu, mặc dù dự thảo đã quy định cơ chế thưởng từ số tăng thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, song trong điều kiện dự toán thu được giao hằng năm ở mức cao, nguồn thưởng thực tế có thể còn hạn chế so với nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng cửa khẩu.

Đại biểu kiến nghị có cơ chế phù hợp nhằm tạo thêm nguồn lực cho địa phương đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, logistics và các công trình phục vụ thông quan thuộc trách nhiệm đầu tư của Nhà nước; đồng thời quan tâm hỗ trợ từ ngân sách trung ương đối với những công trình thiết yếu vượt khả năng cân đối của địa phương. Đây không chỉ là yêu cầu phát triển của các tỉnh biên giới mà còn góp phần nâng cao năng lực thông quan, thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu và tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Đối với quy định chuyển tiếp tại khoản 4 điều 102, đại biểu đề nghị làm rõ phương án xử lý các khoản tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được khấu trừ từ kinh phí nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày 1/1/2026 nhưng được hạch toán trong năm 2026. Thực tiễn cho thấy, việc ghi thu, ghi chi trong trường hợp này có thể làm phát sinh số thu trên sổ sách nhưng không có dòng tiền thực tế tương ứng, trong khi địa phương vẫn phải thực hiện nghĩa vụ điều tiết về ngân sách trung ương.

Đại biểu đề nghị có giải pháp xử lý phù hợp đối với các khoản đã hạch toán và kinh phí đã điều tiết; đồng thời, Bộ Tài chính phối hợp với các địa phương rà soát, tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tính thống nhất, khả thi của chính sách và không ảnh hưởng đến cân đối ngân sách địa phương.

Đại biểu Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên thảo luận tại tổ 3

Tiếp đó Quốc hội thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 – 2035. Đại biểu Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn chủ trì, điều hành phiên thảo luận tại tổ 3 gồm Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng và các tỉnh Lạng Sơn, Hà Tĩnh.

Đại biểu Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu thảo luận tại tổ

Tham gia thảo luận, đại biểu Đoàn Thu Hà tán thành với chủ trương đầu tư chương trình, đánh giá cao định hướng tập trung nguồn lực, tăng cường phối hợp, khắc phục tình trạng đầu tư phân tán. Đồng thời nhấn mạnh, để chương trình thực sự phát huy hiệu quả, cần đặc biệt quan tâm hoàn thiện cơ chế phân bổ nguồn lực, phân cấp quản lý và tổ chức thực hiện, bảo đảm tạo chuyển biến rõ nét, bền vững về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Về phân bổ nguồn lực, đại biểu đề nghị cụ thể hóa nguyên tắc ưu tiên thành các tiêu chí phân bổ vốn phù hợp với mức độ rủi ro, nguy cơ phát sinh tội phạm và đặc thù từng địa bàn, nhất là các tỉnh miền núi, biên giới có nhiều cửa khẩu, tiềm ẩn nguy cơ tội phạm ma túy, buôn lậu, mua bán người và tội phạm xuyên biên giới.

Theo đại biểu, việc phân bổ nguồn lực không nên chỉ căn cứ vào quy mô dân số hoặc số vụ phạm tội đã xảy ra mà cần tính đến nguy cơ tiềm ẩn, yêu cầu phòng ngừa, đặc điểm địa bàn và khả năng cân đối ngân sách của địa phương; đồng thời có cơ chế điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thực tiễn, tránh bình quân, dàn trải. Cùng với đó, cần bảo đảm tính kế thừa của nguồn lực khi có sự thay đổi, chuyển giao nhiệm vụ; sớm ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn để các địa phương chủ động triển khai. Đại biểu nhấn mạnh quan điểm ưu tiên đầu tư cho phòng ngừa tại những địa bàn có nguy cơ cao, không để hình thành điểm nóng về tội phạm mới tập trung nguồn lực xử lý.

Về phân cấp, phân quyền, đại biểu đề nghị làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của chính quyền cấp tỉnh, cấp xã trong quản lý, phân bổ và sử dụng vốn, bảo đảm đồng bộ với pháp luật về ngân sách Nhà nước và đầu tư công, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc giao nhiệm vụ cho cấp xã phải gắn với bảo đảm nhân lực, kinh phí và điều kiện thực hiện. Đối với những nhiệm vụ có tính chất liên xã, yêu cầu chuyên môn, kỹ thuật cao cần giao cơ quan có đủ năng lực tổ chức thực hiện, đồng thời phát huy trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ và kiểm tra của cấp tỉnh.

Đối với công tác phòng, chống tội phạm, đại biểu đề nghị chuyển mạnh tư duy từ tập trung xử lý hậu quả sang chủ động phòng ngừa, nhận diện và giải quyết các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm. Trong đó, chú trọng khắc phục những sơ hở trong quản lý Nhà nước, nhất là các lĩnh vực tài chính, đất đai, thương mại và không gian mạng; đồng thời gắn phòng, chống tội phạm với cai nghiện, quản lý sau cai, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

Đại biểu cho rằng hiệu quả của chương trình cần được đánh giá không chỉ bằng tiến độ giải ngân hay số lượng công trình, nhiệm vụ hoàn thành mà quan trọng hơn là kết quả phòng ngừa, giảm nguy cơ tái nghiện, tái phạm và những chuyển biến thực chất về an ninh, trật tự, cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Liên quan đến tổ chức thực hiện, đại biểu đề nghị đánh giá kỹ những khó khăn, vướng mắc dẫn đến chậm giải ngân trong giai đoạn trước, từ đó hoàn thiện cơ chế, thủ tục và nâng cao năng lực triển khai. Đồng thời, cần quy định rõ cơ chế chuyển tiếp đối với các dự án, nhiệm vụ đang thực hiện, tránh gián đoạn hoặc phát sinh thủ tục không cần thiết; xác định trách nhiệm quản lý, vận hành, duy trì hiệu quả các công trình, trang thiết bị và công nghệ sau đầu tư.

Các ý kiến tham gia của Đoàn ĐBQH tỉnh thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động nghiên cứu, đóng góp vào quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật; đồng thời phản ánh những vấn đề đặt ra từ thực tiễn địa phương, nhất là yêu cầu phát triển kinh tế cửa khẩu, bảo đảm nguồn lực và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn biên giới. Qua đó, góp phần nâng cao tính khả thi của các chính sách, phát huy hiệu quả nguồn lực nhà nước, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới.