Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội cùng ĐBQH chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp - Ảnh: CTV

Lễ kỷ niệm là dịp nhìn lại chặng đường lập hiến của đất nước, khẳng định trách nhiệm tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị tham dự Lễ kỷ niệm tại Nhà Quốc hội - Ảnh: CTV

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trách nhiệm hôm nay là phát huy di sản lập hiến bằng một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa liêm chính, có năng lực hành động, kiến tạo phát triển và chịu trách nhiệm trước Nhân dân; bằng những quyết sách bảo vệ lợi ích quốc gia, mở rộng cơ hội phát triển cho các thế hệ mai sau.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị đã tham dự buổi gặp mặt đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Văn phòng Chủ tịch nước.