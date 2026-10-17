Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Cùng tham dự có các ĐBQH: Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Ngọc Hà, Thiếu tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại; Võ Tiến Nghị, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Hoàng Nam Hải, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Dân nguyện và Giám sát; Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Ly Kiều Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Trị.

Quang cảnh phiên thảo luận - Ảnh: C.T.V

Trong ngày làm việc đầu tiên, buổi sáng, sau phiên khai mạc, các ĐBQH đã tham gia thảo luận tại tổ về dự án Luật Bưu chính (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, là tổ trưởng chủ trì phiên thảo luận với sự tham gia của 35 ĐBQH các đoàn Quảng Trị, Điện Biên và Đồng Nai.

Tại phiên thảo luận, đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị đã thảo luận về 2 dự án luật nêu trên. Theo đó, đối với dự án Luật Bưu chính (sửa đổi), đồng chí thống nhất sự cần thiết sửa đổi toàn diện luật sau hơn 15 năm thực hiện, nhằm đáp ứng sự phát triển của hoạt động bưu chính gắn với thương mại điện tử, giao nhận hàng hóa, hạ tầng số và dịch vụ công; đồng thời bảo vệ quyền lợi người dân, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng và duy trì dịch vụ thiết yếu tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đồng chí cũng đề xuất một số nội dung nhằm hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị điều hành phiên thảo luận - Ảnh: C.T.V

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Luật Bưu chính (sửa đổi) ở một số nội dung. Đối với định danh bưu gửi, cần làm rõ đặc điểm pháp lý của bưu gửi, cần nghiên cứu, làm rõ việc định danh và truy vết là dấu hiệu bắt buộc để xác định một vật phẩm, hàng hóa là bưu gửi hay là yêu cầu kỹ thuật đối với hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính; chuyển yêu cầu định danh, theo dõi, truy vết sang Điều 41 của dự thảo; đồng thời xác định phạm vi và lộ trình áp dụng.

Về doanh nghiệp vận hành mạng bưu chính, đồng chí đề nghị làm rõ các khái niệm “trực tiếp”, “thành phần cốt lõi” và “kiểm soát đồng thời”; đồng thời quy định theo hướng doanh nghiệp được hợp tác, thuê ngoài hoặc sử dụng hạ tầng của tổ chức khác theo quy định pháp luật, nhưng phải chịu trách nhiệm về tổ chức, quản lý, kiểm soát mạng bưu chính và chất lượng dịch vụ.

Đối với thủ tục đăng ký hoạt động bưu chính, đồng chí đề nghị kết hợp đơn giản hóa thủ tục với kiểm soát ban đầu các điều kiện thiết yếu, áp dụng hậu kiểm theo mức độ rủi ro. Về bồi thường thiệt hại, cần rà soát quy định tại Điều 47, bảo đảm phù hợp với nguyên tắc của Bộ luật Dân sự, nhất là nguyên tắc thỏa thuận bồi thường và giới hạn trách nhiệm của các bên.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị thảo luận về các dự án luật - Ảnh: C.T.V

Về dữ liệu bưu chính, đồng chí đề nghị phân định rõ dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước, dữ liệu của doanh nghiệp và dữ liệu cá nhân; quy định cụ thể phạm vi, mục đích, thẩm quyền khai thác, chia sẻ, kết nối dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin và hạn chế chi phí tuân thủ.

Đối với giải quyết tranh chấp, đồng chí đề nghị bổ sung phương thức “trọng tài” tại khoản 2, Điều 46, bảo đảm thống nhất với pháp luật về trọng tài thương mại, tôn trọng quyền thỏa thuận của các bên và tạo thuận lợi cho việc giải quyết tranh chấp trong hoạt động bưu chính. Đồng chí cũng đề nghị rà soát Điều 52, làm rõ phạm vi nội dung giao Chính phủ hướng dẫn, tránh quy định chung chung, vượt quá phạm vi luật định.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường, đồng chí Nguyễn Minh Tâm đề nghị: Thứ nhất, về khoản 13, Điều 1 của dự thảo luật, quy định trách nhiệm cung cấp, cập nhật dữ liệu là cần thiết để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia. Tuy nhiên, do hạ tầng mạng tại miền núi, vùng sâu, vùng xa còn thiếu ổn định, đồng chí đề nghị bổ sung cơ chế miễn trừ trách nhiệm khi doanh nghiệp không thể cập nhật dữ liệu đúng hạn do sự cố khách quan; đồng thời quy định lộ trình áp dụng dữ liệu số bắt buộc, phù hợp với quy mô và điều kiện thực tế của doanh nghiệp.

Thứ hai, về khoản 15, Điều 1 của dự thảo luật, đồng chí đánh giá quy định lấy kết quả thực hiện Chương trình bảo đảm đo lường làm căn cứ xem xét miễn, giảm kiểm tra nhà nước là hướng tiếp cận quản lý hiện đại, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Tuy nhiên theo đồng chí, việc sử dụng kết quả do doanh nghiệp tự công bố, chưa được kiểm chứng độc lập, làm căn cứ miễn kiểm tra có thể bị lợi dụng, làm giảm hiệu quả giám sát.

Vì vậy, đồng chí đề nghị sửa khoản 6, Điều 43 theo hướng “Kết quả của Chương trình bảo đảm đo lường chỉ được xem xét để giảm tần suất, giảm nội dung kiểm tra”. Đồng thời, dữ liệu của chương trình phải được liên thông, có khả năng kiểm chứng về tính minh bạch, chính xác trên nền tảng số hoạt động đo lường quốc gia, bảo đảm vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa duy trì hiệu quả hậu kiểm của Nhà nước.