Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, chúc mừng Lễ hội Katê

Nhân dịp Lễ hội Katê năm 2026, chiều 7-10, đồng chí Đàng Thị Mỹ Hương - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đến thăm, chúc mừng Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh (tại Văn phòng Hội đồng chức sắc, thôn Phước Đồng 2, xã Phước Hậu) và Ban tổ chức Lễ hội Katê tỉnh.

Đồng chí Đàng Thị Mỹ Hương thăm, chúc mừng Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Đàng Thị Mỹ Hương gửi lời chúc tốt đẹp đến các vị chức sắc, chức việc, thành viên Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh cùng gia đình; chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc và đón mùa lễ hội đầm ấm, an lành.

Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao vai trò của Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh trong việc vận động chức sắc, chức việc và đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đồng chí Đàng Thị Mỹ Hương thăm, chúc mừng Ban tổ chức Lễ hội Katê tỉnh.

Đồng chí Đàng Thị Mỹ Hương mong muốn các vị chức sắc tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn; tuyên truyền, vận động bà con đoàn kết, phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, quan tâm công tác khuyến học, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Qua đó, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.