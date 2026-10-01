Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Lãnh đạo phường Mộc Châu báo cáo tại hội nghị.

Đồng chí Hoàng Ngân Hoàn thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, đại diện UBND các phường Mộc Châu, Mộc Sơn, Thảo Nguyên, Vân Sơn báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2026 và kiến nghị với Trung ương. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin dự kiến nội dung Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI và kết quả hoạt động của Đoàn từ sau Kỳ họp thứ nhất.

Cử tri phường Mộc Châu kiến nghị tại hội nghị.

Cử tri phường Thảo Nguyên kiến nghị tại hội nghị.

Cử tri các phường Mộc Châu, Mộc Sơn, Thảo Nguyên và Vân Sơn kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ vướng mắc về nhà ở xây trên đất nông nghiệp phù hợp quy hoạch đất ở; thống nhất quy định công khai thông tin và hình thức họp cộng đồng dân cư; giảm lãi suất, nâng mức vay tín dụng chính sách; tinh giản Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp THCS; nâng phụ cấp, hoàn thiện chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức; tăng hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện; liên thông, đơn giản hóa dịch vụ công trực tuyến và bố trí nguồn lực hoàn thiện hạ tầng tại các khu vực phát triển du lịch cộng đồng...

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Sau khi nghe những kiến nghị của cử tri, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành đã tiếp thu và giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; đồng thời thông tin, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và việc triển khai các cơ chế, chính sách trên địa bàn.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết và tính xây dựng trong các ý kiến của cử tri. Đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến xã, phường đề cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương; tích cực, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nhất là những nhiệm vụ còn khó khăn, hạn chế, phấn đấu đạt kết quả tốt. Đồng thời, quan tâm giải quyết các chế độ, chính sách và kiến nghị của cử tri; xác định rõ nội dung, cơ quan xử lý, thời hạn trả lời. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền, tiếp tục theo dõi, đôn đốc giải quyết.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội chuyển trao quà của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho người cao tuổi có uy tín và người có công.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội chuyển trao quà của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho người cao tuổi có uy tín và người có công.

Nhân dịp ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chuyển trao 40 suất quà của đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, cho người cao tuổi có uy tín và người có công trên địa bàn các phường Mộc Châu, Mộc Sơn, Thảo Nguyên, Vân Sơn.