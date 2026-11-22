Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sau Kỳ họp thứ hai.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai.

Dự Hội nghị, tỉnh Sơn La có các đồng chí: Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh, các ban Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến cử tri 75 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La đã báo cáo tình hình phát triển KT-XH, QP-AN của tỉnh từ đầu năm đến nay; kết quả giải quyết kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền tại cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai của Quốc hội và những kiến nghị, đề xuất với Trung ương.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Tỉnh Sơn La kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm ưu tiên nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, nhất là mở rộng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu và đầu tư tuyến cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên. Đồng thời, phối hợp hoàn thiện quy hoạch, phương án đầu tư Cảng hàng không Nà Sản; xem xét bổ sung chính sách hỗ trợ cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình phục vụ đời sống, sản xuất của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La; tháo gỡ khó khăn về thủ tục, đấu nối và phát triển hạ tầng truyền tải, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án năng lượng trên địa bàn

Tại Hội nghị, đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, báo cáo nhanh kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, với tinh thần đổi mới, dân chủ, trách nhiệm và hành động, sau 27 ngày làm việc với khối lượng công việc lớn, Quốc hội đã xem xét, thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng thuộc công tác lập pháp, kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác của đất nước. Quốc hội đã hoàn thành 66 nội dung, nhóm nội dung, tăng 9 nội dung so với chương trình ban đầu; thông qua 38 luật, 18 nghị quyết; cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật khác và tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đã thông qua một số quyết sách lớn của Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội XVI có tác động trực tiếp đến đời sống, sản xuất của nhân dân và thông tin về tình hình phát triển KT-XH của đất nước. Nổi bật, tại Kỳ họp đã xem xét, quyết định chủ trương đầu tư xây dựng 3 dự án đường bộ cao tốc, trong đó có dự án cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La, đây là quyết sách mà cử tri và nhân dân tỉnh Sơn La vô cùng phấn khởi.

Để dự án sớm triển khai và hoàn thành đúng tiến độ, đề nghị tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành hoàn thiện nhanh thủ tục đầu tư; khẩn trương và làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Chủ động rà soát, đầu tư các tuyến đường kết nối từ cao tốc vào vùng sản xuất, khu du lịch, nhà máy chế biến, chuẩn bị sẵn nguồn vật liệu và nhân lực tại địa phương, phục vụ triển khai dự án. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ theo sát, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai dự án và luôn lắng nghe, phản ánh kịp thời các khó khăn, vướng mắc để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đại diện cử tri phường Chiềng An kiến nghị tại Hội nghị.

Đại diện cử tri phường Chiềng Sinh kiến nghị tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, cử tri của tỉnh Sơn La đã kiến nghị nhiều nội dung thiết thực, tập trung vào các vấn đề như: Đầu tư kết cấu hạ tầng; bố trí nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; quy hoạch, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng; giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường; chế độ, chính sách và điều kiện hoạt động của cơ sở sau sắp xếp.

Đại diện UBND tỉnh và UBND các xã, phường, các sở, ngành đã trực tiếp giải đáp các ý kiến kiến nghị của cử tri, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận các vấn đề còn tồn tại để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí trong đoàn công tác của Trung ương, của tỉnh đã quan tâm, tin tưởng, đồng hành và có những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của cử tri đối với sự phát triển của tỉnh, hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Qua các ý kiến của cử tri và tiếp thu, giải trình của đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri. Các ý kiến, kiến nghị thiết thực, phản ánh những vấn đề từ thực tiễn cơ sở, tập trung vào đời sống dân sinh, kết cấu hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, chính sách an sinh xã hội và công tác quản lý nhà nước tại địa phương.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo tiền đề vững chắc cho năm 2027, đồng chí Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH, QP-AN năm 2026. Đẩy nhanh tiến độ khởi công, giải ngân các dự án đầu tư ngoài ngân sách và vốn đầu tư công; triển khai các dự án giao thông trọng điểm. Đặc biệt, Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La ngày 21/11/2026, là động lực quan trọng thúc đẩy kết nối liên vùng và phát triển KT-XH. Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, chậm tiến độ; ổn định thị trường, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và các đề án, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030; các nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết tâm hoàn thành và phấn đấu vượt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Tuyên truyền, triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ hai; chú trọng đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Hỗ trợ nhân dân phục hồi sản xuất, ổn định đời sống sau thiên tai; bảo đảm an sinh xã hội, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là khu vực biên giới và địa bàn trọng điểm.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; củng cố hệ thống chính trị cơ sở gần dân, sát dân, gắn với vận hành hiệu quả mô hình chính quyền số phục vụ nhân dân. Các cấp, các ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; đồng thời tiếp tục lắng nghe, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của cử tri, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội và thúc đẩy tỉnh Sơn La phát triển nhanh, bền vững.

Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh và cơ sở đã được giải đáp tại Hội nghị, đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng và thông tin kết quả đến cử tri. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội cùng các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo quy định.

Các đơn vị trong khối thi đua số 5 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng Sơn La trị 1 tỷ đồng thực hiện chương trình an sinh xã hội.

Nhân dịp này, các đơn vị trong khối thi đua số 5 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng Sơn La trị giá 1 tỷ đồng để thực hiện chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và các ngân hàng: Nhà nước Việt Nam; Chính sách Xã hội; Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam nhận đỡ đầu 17 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn trong 5 năm tại các xã: Mai Sơn, Chiềng Hặc, Chiềng Mung, Yên Châu và phường Chiềng Sinh.

Ngân hàng Chính sách Xã hội trao biển tượng trưng nhận đỡ đầu cho 5 cháu có hoàn cảnh khó khăn tại xã Mai Sơn.

Công đoàn AGRIBANK trao biển tượng trưng nhận đỡ đầu cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn tại xã Chiềng Hặc, Chiềng Mung, Yên Châu và phường Chiềng Sinh.