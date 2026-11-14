Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La thảo luận tại Tổ

Đại biểu Hoàng Ngân Hoàn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La chủ trì thảo luận tổ.

Tham gia thảo luận đối với Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, đại biểu Tráng A Tếnh - Chánh án tòa án nhân dân khu vực IV, đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị bổ sung, hoàn thiện các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng hải và đường thủy nội địa.

Theo đại biểu, dự thảo mới dừng ở yêu cầu các tổ chức, cá nhân tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường nói chung, chưa làm rõ trách nhiệm phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm từ những hoạt động có nguy cơ tác động lớn đến môi trường như khai thác cảng, công trình ngoài khơi và hoạt động nạo vét.

Đại biểu Tráng A Tếnh phát biểu.

Đại biểu đề nghị quy định cụ thể hơn trách nhiệm sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng xanh và giảm phát thải khí nhà kính theo lộ trình. Việc bổ sung các nội dung này, góp phần cụ thể hóa trách nhiệm của tổ chức, cá nhân. Đồng thời, bảo đảm tính thống nhất với pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên và môi trường biển, hải đảo.

Đối với quy định về cơ chế thí điểm có kiểm soát tại Điều 85, đại biểu đề nghị nghiên cứu mở rộng, làm rõ phạm vi áp dụng đối với các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và mô hình mới trong lĩnh vực hàng hải, đường thủy nội địa, không chỉ giới hạn trong lĩnh vực công nghiệp hàng hải.

Bên cạnh đó, cần quy định chặt chẽ hơn các điều kiện thí điểm, đặc biệt là trách nhiệm xử lý sự cố, bảo đảm nguồn lực khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại. Qua đó, vừa tạo điều kiện thử nghiệm, ứng dụng công nghệ mới, vừa bảo đảm kiểm soát rủi ro và an toàn trong quá trình triển khai.