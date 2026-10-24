Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, thảo luận một số dự thảo luật về lĩnh vực kinh tế, ngân sách

Toàn cảnh phiên thảo luận tổ

Góp ý đối với các dự thảo luật, đại biểu Quàng Văn Hương - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát, chuẩn hóa thuật ngữ, bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật và làm rõ các nhóm đối tượng được hưởng chính sách, tiếp tục rà soát những nội dung còn chưa thống nhất, bảo đảm quy định rõ ràng, chính xác, phù hợp với ngôn ngữ pháp lý và thuận lợi trong tổ chức thực hiện tại địa phương.

Đại biểu Quàng Văn Hương phát biểu

Đối với dự thảo Luật Ngân sách nhà nước, đại biểu ghi nhận việc bổ sung địa bàn biên giới vào nhóm địa bàn được xem xét khi xác định mức bổ sung ngân sách. Tuy nhiên, đề nghị rà soát cách xác định địa bàn dân tộc thiểu số và miền núi, sử dụng thống nhất thuật ngữ và cách phân định theo pháp luật hiện hành. Việc này nhằm bảo đảm xác định đúng địa bàn, đối tượng và mức độ ưu tiên, tránh phát sinh cách hiểu khác nhau khi thực hiện.

Đối với quy định liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát quy định về chính sách đất trong hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân là người dân tộc thiểu số tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Cần thống nhất cách sử dụng thuật ngữ về địa bàn, đồng thời làm rõ đối tượng được áp dụng chính sách là hộ gia đình hay cá nhân để bảo đảm có thể xác định và áp dụng thống nhất trên thực tế.

Đối với dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), đại biểu Quàng Văn Hương đề nghị nghiên cứu chính sách ưu tiên trong lựa chọn nhà thầu đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có doanh nghiệp do người dân tộc thiểu số làm chủ và doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người dân tộc thiểu số. Chính sách cần được thiết kế minh bạch, tạo cơ hội phù hợp nhưng không làm giảm tính cạnh tranh và hiệu quả của hoạt động đấu thầu. Đại biểu đề nghị cân nhắc quy định riêng về ưu tiên đối với doanh nghiệp do người dân tộc thiểu số làm chủ tại điểm a khoản 12 Điều 38 của dự thảo, đồng thời rà soát với các luật có liên quan để bảo đảm chính sách được thể hiện thống nhất giữa các văn bản pháp luật.

Đại biểu Hoàng Ngân Hoàn phát biểu

Tham gia hoàn thiện dự thảo Luật Ngân sách nhà nước, đại biểu Hoàng Ngân Hoàn - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị tiếp tục hoàn thiện một số quy định nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý ngân sách trong thực tiễn, tăng cường phân cấp, phân quyền và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại Điều 16, đại biểu đề nghị bổ sung yêu cầu về phân quyền truy cập, lưu vết thao tác, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bí mật nhà nước; đồng thời có phương án dự phòng, khôi phục dữ liệu và hỗ trợ các đơn vị tại địa bàn khó khăn về hạ tầng số. Cần lưu ý điều kiện hạ tầng và nhân lực số không đồng đều, nhất là tại địa bàn miền núi.

Đối với nguồn thu của ngân sách trung ương tại Điều 36, đại biểu đề nghị bổ sung tại điểm g khoản 2 quy định về nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, trừ khoản thu từ tiền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý; đồng thời bổ sung khoản thu từ khai thác quỹ đất phục vụ phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng. Về tỷ lệ phân chia các khoản thu, đề nghị quy định rõ tỷ lệ áp dụng đối với từng nhóm địa phương, căn cứ tiêu chí địa phương nhận hoặc không nhận bổ sung cân đối. Theo ý kiến góp ý, có thể áp dụng hai mức phân chia: ngân sách trung ương hưởng 20%, ngân sách địa phương hưởng 80%; hoặc ngân sách trung ương hưởng 15%, ngân sách địa phương hưởng 85%. Đồng thời, cần làm rõ phạm vi các khoản thu được sử dụng để xác định tỷ lệ phân chia, trong đó không tính các khoản chi phí được đối trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp khi nhà đầu tư ứng trước kinh phí giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

Về bố trí vốn đầu tư công trung hạn, tại Điều 49, đề nghị bổ sung quy định cho phép bố trí vốn đối với dự án nhóm C đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc đã cho ý kiến về sự cần thiết đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Quy định này giúp địa phương chủ động xác định danh mục dự án, đồng thời vẫn bảo đảm yêu cầu kiểm soát đầu tư.

Đối với Điều 55 và Điều 59, đề nghị làm rõ trách nhiệm của các cấp dự toán trong lập, tổng hợp dự toán; đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thực hiện tổng hợp thông qua cơ quan khoa học và công nghệ. Đồng thời, cho phép đơn vị dự toán cấp I ở trung ương và địa phương ủy quyền cho đơn vị dự toán cấp II phân bổ, giao dự toán, bảo đảm thống nhất với công tác quyết toán. Đề xuất này xuất phát từ thực tế tại một số bộ, ngành trung ương, đơn vị dự toán cấp I đã ủy quyền cho đơn vị cấp dưới là đơn vị dự toán cấp II thực hiện việc phân bổ và giao dự toán cho đơn vị sử dụng ngân sách. Đồng thời, cần bổ sung cơ chế ủy quyền đối với đơn vị dự toán cấp I ở địa phương, qua đó bảo đảm thống nhất giữa phân bổ, giao dự toán và tổng hợp quyết toán ngân sách, đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền.

Đại biểu Lường Văn Thâm phát biểu

Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân đại biểu Lường Văn Thâm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Chiềng Khong, đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị làm rõ tiêu chí áp dụng thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng; đồng thời rà soát các quy định về miễn thuế và căn cứ tính thuế. Đại biểu cơ bản thống nhất với việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, hỗ trợ các đối tượng chính sách xã hội và bảo đảm tính thống nhất của pháp luật. Về thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng, đại biểu đề nghị làm rõ tiêu chí xác định từng trường hợp, đồng thời phân biệt đất cố tình không sử dụng với trường hợp chậm đưa vào sử dụng do nguyên nhân khách quan như vướng mắc giải phóng mặt bằng, chưa được bàn giao đất hoặc sự kiện bất khả kháng.

Dự thảo cũng cần quy định rõ phạm vi diện tích chịu thuế, thời điểm bắt đầu và kết thúc áp dụng mức thuế 0,2% và trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan quản lý đất đai, cơ quan thuế và chính quyền địa phương. Về miễn thuế đối với đất giáo dục, đào tạo và đất ở trong hạn mức của người dân tộc thiểu số tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đại biểu thống nhất với định hướng chính sách, nhưng đề nghị làm rõ phạm vi cơ sở giáo dục, điều kiện sử dụng đất và trường hợp đất vừa sử dụng cho giáo dục vừa kinh doanh, thương mại. Đối với đất ở trong hạn mức, cần xác định rõ đối tượng, địa bàn, hạn mức và phương pháp tính thuế khi hộ gia đình có nhiều thửa hoặc diện tích vượt hạn mức; đồng thời đơn giản hóa thủ tục, tận dụng dữ liệu sẵn có để giảm việc người dân phải xác nhận lại thông tin.

Đại biểu Lò Văn Thọ phát biểu

Góp ý dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), đại biểu Lò Văn Thọ - Phó Trưởng Phòng Nhà hát, ca múa nhạc, Trung tâm Văn hóa, thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị mở rộng phạm vi áp dụng hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng, làm rõ quy định về đấu thầu trước và hoàn thiện cơ chế ký kết hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh.

Về hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng tại Điều 19, đại biểu đề nghị bổ sung cụm từ “dự án” vào quy định về các gói thầu thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, dự án đầu tư công mà Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Theo đại biểu, quy định hiện nay chưa đầy đủ, có thể hạn chế việc huy động nguồn lực từ ngân sách đầu tư. Đối với quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu tại Điều 25, đề nghị rà soát quy định tại khoản 3, do điều này chỉ quy định về quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu, không quy định về việc hoàn thiện, ký kết hợp đồng. Về đấu thầu trước tại Điều 30, đại biểu đề nghị rà soát quy định cho phép đấu thầu trước đối với gói thầu tư vấn quản lý dự án, bảo đảm thống nhất với Luật Xây dựng năm 2025. Theo ý kiến góp ý, việc đấu thầu trước gói thầu này có thể phát sinh vướng mắc sau khi dự án được phê duyệt.

Về nguyên tắc, điều kiện ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh tại Điều 42, đại biểu Lò Văn Thọ đề nghị làm rõ cơ chế thực hiện đối với những dự án không thuộc trường hợp phải ký kết hợp đồng, bởi theo quy định của dự thảo, các dự án được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đều phải thực hiện ký kết hợp đồng theo quy trình tại Điều 31.