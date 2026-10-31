Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La phát biểu thảo luận tại Hội trường

Đại biểu Lò Văn Thọ phát biểu tại hội trường

Phát biểu thảo luận tại hội trường Diên Hồng về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến Kế hoạch năm 2027, đại biểu Lò Văn Thọ, Phó Trưởng phòng Nhà hát Ca múa nhạc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La thống nhất với các đánh giá về kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch năm 2027. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, những kết quả đạt được năm 2026 thể hiện sự lãnh đạo sát sao kịp thời của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự tham gia tích cực của hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương. Do đó, có nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra; đặc biệt khẳng định sự đóng góp quan trọng các ngành kinh tế mũi nhọn, các tỉnh, thành phố trung tâm, đầu tàu về kinh tế.

Đại biểu Lò Văn Thọ phân tích khả năng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030 ở các địa phương là khác nhau. Theo báo cáo của Chính phủ, các địa phương tăng trưởng cao chủ yếu có lợi thế về công nghiệp, dịch vụ, FDI, hạ tầng và dự án động lực. Đối với các địa phương còn nhiều khó khăn, nhất là các tỉnh miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đồng thời phải đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng như: Giữ đất, giữ rừng, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, an ninh năng lượng, chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân ổn định và từng bước nâng cao thì việc đạt được mục tiêu tăng trưởng là thách thức lớn. Do đó, cần thiết có đánh giá nhiều chiều đối với khả năng tăng trưởng và đảm bảo các mục tiêu quan trọng khác để các địa phương vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến lược vừa duy trì được động lực phát triển kinh tế bền vững. Theo đó, cần có giải pháp hỗ trợ đối với các địa phương này, nhất là về hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, đây là cơ sở thiết yếu, điều kiện quyết định mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đại biểu phân tích tỉnh Sơn La đã nhận diện rõ vấn đề, đánh giá đúng tiềm lực nội sinh, khả năng tăng trưởng bền vững trên cơ sở điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, văn hóa để xác định trụ cột phát triển, kịch bản phát triển, tăng trưởng bền vững trong năm 2027 và giai đoạn tiếp theo. Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tận dụng nguồn lực từ chương trình mục tiêu quốc gia. Đặc biệt là thực hiện đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên cơ sở tiềm năng lợi thế của tỉnh, từng bước tạo thế chủ động trong tăng trưởng, giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn thu từ thủy điện. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm hoạt động của chính quyền thông suốt, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Thay đổi tích cực về tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc tại các cấp, các ngành, địa phương; đồng hành, tạo điều kiện để các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án, nhất là các dự án quy mô lớn, có khả năng sớm hình thành năng lực sản xuất và đóng góp vào GRDP. Dự kiến trong quý IV/2026 sẽ khởi công 19 dự án thuộc lĩnh vực năng lượng và du lịch với tổng vốn đăng ký khoảng 33 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, trong thực tế triển khai vẫn còn có một số khó khăn trong ngắn hạn, nhất là các chương trình, dự án đầu tư năm 2026 chưa thể có hiệu quả đóng góp trong tăng trưởng GRDP. Vì vậy, tỉnh Sơn La rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Trung ương Đảng, sự chỉ đạo của Chính phủ, phối kết hợp với các bộ, ngành trung ương để giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

Để góp phần đưa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội sớm thành kết quả thiết thực, đại biểu Lò Văn Thọ đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét hai nội dung sau:

Thứ nhất, đề nghị nghiên cứu về cơ chế hỗ trợ cho các địa phương có điều kiện khó khăn, giữ vị trí trọng yếu và thực hiện nhiệm vụ quan trọng khác như giữ đất, giữ rừng, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, an ninh năng lượng, an sinh xã hội đồng thời thực hiện phát triển kinh tế - xã hội nhằm có đánh giá nhiều chiều về tăng trưởng, tăng trưởng bền vững.

Thứ hai, quyết định đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông, tuyến cao tốc trọng điểm khu vực Tây Bắc, tạo nền tảng phát triển bền vững về kinh tế của tỉnh và liên vùng trong thời gian tới

Các nội dung trên là hết sức cần thiết với những địa phương có điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý và vai trò chiến lược khác nhau trong đóng góp vào tăng trưởng GDP của cả nước.