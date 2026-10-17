Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La dự khai mạc Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI và thảo luận tổ về các dự án Luật

Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La tham dự Khai mạc Kỳ họp

Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La tham dự Khai mạc Kỳ họp

Tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến lần đầu đối với 02 dự án luật; xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền; đồng thời xem xét, thông qua các dự án luật, nghị quyết nhằm thực hiện những nhiệm vụ lập pháp cần hoàn thành trong năm 2026 theo chủ trương, định hướng và yêu cầu mới tại các văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các văn kiện khác của Đảng; xem xét, quyết định các nội dung khác theo thẩm quyền.

Sau khi kết thúc các nội dung Khai mạc Kỳ họp tại Hội trường, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục tham gia thảo luận tại Tổ về các dự án: Luật Bưu chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.

Đại biểu Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La, chủ trì phiên thảo luận.

Tham gia góp ý đối với Luật Bưu chính sửa đổi, đại biểu Quàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chính sách hỗ trợ cung cấp dịch vụ bưu chính tại vùng miền núi, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Trong đó, cần bổ sung nguyên tắc, phương pháp xác định mức hỗ trợ phù hợp với mức độ khó khăn của từng địa bàn, có cơ chế hỗ trợ cao hơn đối với vùng đặc biệt khó khăn, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì mạng lưới, bảo đảm cung cấp dịch vụ bưu chính phổ cập, giúp người dân tiếp cận thông tin và thụ hưởng đầy đủ các chính sách của Nhà nước.

Đại biểu Quàng Văn Hương phát biểu.

Phát biểu góp ý đối với Luật Bưu chính (sửa đổi), đại biểu Hoàng Ngân Hoàn, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, bảo đảm thống nhất quy định về định danh, theo dõi, truy vết bưu gửi tại khoản 2 Điều 3 và khoản 1 Điều 4, đồng thời làm rõ trách nhiệm thực hiện đối với các trường hợp được loại trừ.

Đại biểu Hoàng Ngân Hoàn phát biểu

Đồng thời, đại biểu đề nghị bổ sung nguyên tắc xác định mức độ rủi ro của bưu gửi tại Điều 44, bảo đảm việc phân loại có căn cứ, khách quan, nhất quán, minh bạch và có thể kiểm tra, giám sát. Đối với quy định về khiếu nại tại khoản 1 Điều 46, cần nghiên cứu chỉnh lý để thống nhất với Điều 35, theo hướng bao quát các hành vi ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ bưu chính; đồng thời, nghiên cứu bổ sung trọng tài vào các phương thức giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật./.