Cử tri xã Triệu Phong kiến nghị cần quan tâm nâng mức phụ cấp đối với đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn sau sắp xếp - Ảnh: V.A

Tại hội nghị tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin đến cử tri xã Triệu Phong và Bến Hải kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của đoàn tại kỳ họp. Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ và xây dựng, cử tri xã Triệu Phong đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội và đời sống dân sinh, như: Nhà nước cần quan tâm nâng mức phụ cấp hằng tháng đối với đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn sau sắp xếp; việc giải quyết thủ tục hành chính còn chậm trễ; chế độ chính sách đối với cán bộ cơ sở, tổ dân phố, thôn sau sáp nhập chưa được quan tâm đúng mức; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn chưa thỏa đáng…

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị trả lời một số vấn đề cử tri quan tâm tại xã Triệu Phong - Ảnh: V.A

Cử tri xã Bến Hải bày tỏ sự quan tâm, đồng tình với những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời kiến nghị một số vấn đề xuất phát từ thực tiễn địa phương. Trong 17 ý kiến, kiến nghị gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh, cử tri đề nghị tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi, cơ sở vật chất trường học và trạm y tế; có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ đầu ra cho nông sản; quan tâm đến chế độ, chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội; giải quyết kịp thời những bất cập trong quá trình thực hiện chính sách ở cơ sở...

Cử tri xã Bến Hải kiến nghị cần có chính sách hỗ trợ liên kết nông sản - Ảnh: V.A

Đồng chí Ly Kiều Vân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị trả lời một số vấn đề cử tri xã Bến Hải quan tâm - Ảnh: V.A

Các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương đã được đại diện lãnh đạo UBND các xã và sở, ngành giải đáp, làm rõ ngay tại hội nghị. Đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, đồng thời trực tiếp trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp cao hơn, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp, chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.