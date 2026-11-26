Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị tiếp xúc cử tri tại xã Triệu Phong và Bến Hải
Ngày 26/11, tại xã Triệu Phong và Bến Hải, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đại biểu: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Ly Kiều Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Hoàng Nam Hải, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Trị đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
Tại hội nghị tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin đến cử tri xã Triệu Phong và Bến Hải kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của đoàn tại kỳ họp. Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ và xây dựng, cử tri xã Triệu Phong đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội và đời sống dân sinh, như: Nhà nước cần quan tâm nâng mức phụ cấp hằng tháng đối với đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn sau sắp xếp; việc giải quyết thủ tục hành chính còn chậm trễ; chế độ chính sách đối với cán bộ cơ sở, tổ dân phố, thôn sau sáp nhập chưa được quan tâm đúng mức; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn chưa thỏa đáng…
Cử tri xã Bến Hải bày tỏ sự quan tâm, đồng tình với những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời kiến nghị một số vấn đề xuất phát từ thực tiễn địa phương. Trong 17 ý kiến, kiến nghị gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh, cử tri đề nghị tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi, cơ sở vật chất trường học và trạm y tế; có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ đầu ra cho nông sản; quan tâm đến chế độ, chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội; giải quyết kịp thời những bất cập trong quá trình thực hiện chính sách ở cơ sở...
Các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương đã được đại diện lãnh đạo UBND các xã và sở, ngành giải đáp, làm rõ ngay tại hội nghị. Đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, đồng thời trực tiếp trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp cao hơn, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp, chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/chinh-tri/202611/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-quang-tri-tiep-xuc-cu-tri-tai-xa-trieu-phong-va-ben-hai-9d7620d/